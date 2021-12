Na výbavičku pre dieťatko minula mamička stovky eur: Šok pri pôrode! Peniaze vyhodila do luftu

Bola pripravená privítať na svet chlapčeka, no priamo v pôrodnici prišlo poriadne prekvapenie.

Ako píše portál The Mirror, Charlie Smith chodila počas tehotenstva ako každá iná žena na pravidelné prehliadky do nemocnice. Tam jej lekári dokopy spravili päť ultrazvukov, pričom každý jeden z nich ukázal, že čaká chlapčeka. Nie každý rodič chce vedieť dopredu pohlavie svojho bábätka, no veľakrát je to užitočná informácia hlavne v prípade, ak chcete už v predstihu nakúpiť všetko potrebné v určitých farebných prevedeniach. Tento istý dôvod mala práve aj Charlie.

Mladá mamička sa príchodu svojho synčeka nevedela dočkať, a preto začala ešte počas tehotenstva nakupovať veľké množstvo hračiek, oblečenia a iných vecí. Množstvo z nich bolo v stereotypných „chlapčenských“ farbách, teda prevažne v odtieňoch modrej. Za celú výbavičku, ktorú stihla nakúpiť, minula dokopy až okolo 400 libier (viac ako 450 eur). Charlie bola preto v deň pôrodu v čistom úžase, keď jej lekári nakoniec vložili do rúk namiesto synčeka dcérku. Jej manželovi povedali, že je neplodný: Všetko bolo nakoniec úplne inak!

Žena si z celej situácie spravila srandu a na sociálnu sieť TikTok pridala video, v ktorom zaznamenala zábery z jej tehotenstva, v ktorých hovorí o tom, že čaká chlapca. Vo videu je moment, ako pri odhalení pohlavia dieťatka vystreľuje spolu s jej partnerom modrý dym alebo ako si vychutnáva s priateľmi sladké občerstvenie v podobe modrých muffinov. V samotnom závere potom ukazuje fotografie ružových balónikov a v ďalšom už jej novonarodenú dcérku s vtipným nápisom „Ja a môj chlapček“.

Čerstvá mamička sa podelila aj o obrázok, na ktorom vyjadrila znepokojenie práve z toho, že by naozaj mohla porodiť dievčatko. „Mala som päť skenov, ktoré naznačovali, že to bude chlapec. Okrem toho, je to vaše vlastné rozhodnutie, či chcete zistiť pohlavie svojho dieťaťa, nikto iný sa k tomu nemôže vyjadrovať,“ vysvetlila Charlie, ktorej začali chodiť správy o tom, že nabudúce by mala kupovať pre dieťatko veci v rodovo neutrálnych farbách.