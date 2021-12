Smutná správa zo sveta kultúry: Zomrela prvá režisérka nominovaná na Oscara

Vo veku 93 rokov zomrela talianska režisérka Lina Wertmüllerová, prvá žena nominovaná na Oscara za réžiu, uviedlo vo štvrtok talianske ministerstvo kultúry i miestne médiá.

Informovala o tom agentúra AP. Wertmüllerová, ktorá v roku 2019 získala prestížne ocenenie Oscar za celoživotné dielo, zomrela v noci na štvrtok v kruhu rodiny, uviedla s odvolaním na jej príbuzných tlačová agentúra LaPresse. Úctu zosnulej režisérke vzdal taliansky minister kultúry Dario Franceschini, ktorý uviedol, že jej "úroveň a nezameniteľný štýl" zanechal stopu v talianskej i svetovej kinematografii, píše AP. "Grazie, Lina (Ďakujem, Lina)," napísal vo vyhlásení.

Wertmüllerová sa v ruku 1976 stala prvou ženou nominovanou na Oscara za réžiu filmu Seven Beauties. S týmto filmom získala aj nomináciu v kategórii najlepší pôvodný scenár. Vtedy ocenenie nezískala, americká Akadémia filmových umení a vied ju však za celoživotné dielo odmenila o štyri desaťročia neskôr. Talianska režisérka známa ikonickými okuliarmi v bielom ráme režírovala okrem iných aj filmy The Seduction of Mimi, Love and Anarchy a Swept Away, pripomína AP.