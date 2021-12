Používate Android? Zbystrite pozornosť! Ak zbadáte tieto symboly, môžu vás sledovať

Spoločnosť Google pridala do Androidov novú funkciu, vďaka ktorej vedia používatelia zistiť, či ich niekto sleduje.

Ako informuje portál New York Post, nová funkcia má používateľov upozorniť na aktiváciu mikrofónu alebo kamery na telefóne. Keď sa k nim akákoľvek aplikácia pokúsi dostať prístup, uvidíte v pravom hornom rohu obrazovky indikátor v podobe ikony fotoaparátu či mikrofónu. Funkcia Google je dostupná v najnovšej aktualizácii systému Android 12, pričom je veľmi podobná už existujúcemu varovaniu v konkurenčnom systému iOS od Apple.

Po novom si budete môcť prezrieť aj to, ktoré konkrétne aplikácie a kedy presne majú povolenie používať váš fotoaparát, mikrofón alebo aktuálnu polohu. Táto funkcia je dostupná v nastaveniach v novom paneli ochrany osobných údajov, kde môžete taktiež aj úplne deaktivovať akýkoľvek prístup aplikácií ku kamere či mikrofónu vášho mobilného zariadenia.

Vďaka tejto novinke spoločnosť Google predchádza tomu, aby jej používateľov tajne odpočúvali alebo dokonca sledovali. Ak však tieto ikony zbadáte, nemusíte mať hneď strach. Niektoré aplikácie ako Instagram môžu skutočne potrebovať prístup k vášmu fotoaparátu a nemusí to hneď znamenať niečo nekalé. Ak si to ale všimnete pri cudzej aplikácii, ktorá tento prístup nepotrebuje, môže to naozaj znamenať, že vás špehujú.

Kybernetickí experti odhalili, že obrovské množstvo aplikácií má povolenie k tomu, aby používali fotoaparáty na telefónoch so systémom Android, pritom to k ich činnosti vôbec nepotrebujú. Ak máte čo i len najmenšie podozrenie a nainštalovali ste si už najnovšiu aktualizáciu, skontrolujte si vaše nastavenia. Len jedným kliknutím viete zabrániť tomu, aby vás niekto sledoval, no ak sa aj napriek tomu bojíte o vaše súkromie, mali by ste aplikáciu odstrániť úplne.