Boj o spermie zosnulého Daniela († 35): Absurdné, čo požaduje klinika od vdovy, rozhodne až súd

Obrovský šok! Smútiaca vdova chcela použiť zmrazené spermie manžela pri umelom oplodnení. Bude o ne však musieť bojovať na súde.

Páru z anglického mesta Brackley sa veľký sen nesplnil. Daniel Payne († 35) zomrel v decembri 2019, o život ho pripravil nádor v mozgu. Už dlho bol pripravený na najhoršie a preto si nechal zmraziť spermie, ak by s manželkou Jade (35) nestihli počať počas jeho života.

Na kliniku umelého oplodnenia zašiel Daniel ešte v roku 2010. Keď ich chcela jeho manželka teraz použiť pri umelom oplodnení, čakal ju šok. Klinika jej tvrdí, že najskôr musí dokázať, že Daniel s ňou deti chcel. Aby sa k spermiám dostala, bude musieť vyhrať bitku na Najvyššom súde.

Ako píše portál Daily Star, dôvodom sporu je chyba v pôvodných dokumentoch, na ktorých chýba meno Jade. Na tých novších sú už pritom jej podpisy. „Je to niečo, čo sme obaja chceli - plánovali sme založiť rodinu a potom zomrel skôr, ako sme dostali príležitosť." vyliala si srdce smútiaca vdova. Jade sa ale nevzdáva a zbiera vyhlásenia od rodiny, priateľov i zdravotníkov, aby dokázala, že Daniel s ňou chcel mať dieťa. Neskýva však obavy, náklady na súdny spor sa môžu vyšplhať na tisíce libier.

Manželia mali dokonca už vybraté mená pre deti. Počas vzťahu jej často pripomínal, že má zmrazené spermie a bude ich môcť kedykoľvek použiť. Daniel si bol istý, že meno partnerky zapísal do dokumentov. Po jeho smrti sa ukázalo, že sa mýlil.

Jade stála pri manželovi v najťažších životných chvíľach a teraz bude musieť zvádzať ďalší boj. "Ak by sudca povedal nie, zlomilo by mi to srdce. Neviem, čo by som robila. Bolo by to, akoby som stratila Daniela opäť."