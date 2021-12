Strach z omikronu: Šéf firmy Pfizer prehovoril o potrebe štvrtej dávky vakcíny!

Generálny riaditeľ americkej farmaceutickej spoločnosti Pfizer uviedol, že ľudia pravdepodobne budú potrebovať štvrtú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 skôr, ako sa očakávalo.

Predbežný výskum totiž ukazuje, že nový variant koronavírusu omikron dokáže podkopávať ochranné protilátky vytvorené vakcínou, ktorú Pfizer vyvinul spoločne s firmou BioNTech. Albert Bourla pôvodne odhadoval, že štvrtá dávka vakcíny bude potrebná 12 mesiacov po tretej dávke. „Vzhľadom na omikron to musíme vyhodnotiť, pretože máme veľmi málo informácií. Možno ju budeme potrebovať rýchlejšie,“ dodal. Informuje o tom portál cnbc.com.

Pfizer a BioNTech môžu vyvinúť vakcínu zameranú konkrétne proti variantu omikron do marca 2022, ak to bude nutné, povedal Bourla. Teraz je podľa šéfa spoločnosti Pfizer najdôležitejšie podávať tretiu dávku vakcíny pre zimné obdobie. Ako zároveň dodal, pri predchádzaní hospitalizáciám pomôžu aj také lieky, ako je orálne podávané antivirotikum Paxlovid od firmy Pfizer. Výrobca liekov požiadal americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) o schválenie tohto antivirotika na núdzové použitie minulý mesiac. Bourla uviedol, že firma bude mať úplné výsledky klinických testov v najbližších dňoch a predpokladá, že preukážu 89-percentnú redukciu hospitalizácií a úmrtí tak, ako to minulý mesiac ukázali predbežné dáta.