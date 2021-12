Zarážajúce informácie v prípade vynúteného pristátia lietadla v Bielorusku: Dôležitá výpoveď svedka!

Bieloruský dispečer, ktorý v máji prinútil k pristátiu v Minsku lietadlo spoločnosti Ryanair s bieloruským opozičným novinárom Ramanom Pratasevičom na palube, utiekol do Poľska.

Pred poľskými vyšetrovateľmi vypovedal, že celú operáciu riadil dôstojník bieloruskej tajnej služby KGB, uviedol denník The New York Times (NYT) na svojom webe. Informácie amerického denníka si podrobne všímajú aj ruské, poľské a nezávislé bieloruské médiá.

"Tento rok v lete, keď poľskí pohraničníci odrážali migrantov snažiacich sa prekročiť východné hranice Poľska s Bieloruskom, jeden muž tajne vkĺzol do Poľska, kde sa mu dostalo vrelého, ale prísne tajného privítania," píše NYT. „Na rozdiel od zúfalých ľudí z Iraku túžiacich po lepšom živote v Európe, dotyčný muž ponúkal bravúrny spravodajský kúsok: interné informácie o vynútenom pristátí letu spoločnosti Ryanair z Atén do Vilniusu v Minsku, ku ktorému došlo len o pár týždňov skôr. Medzi cestujúcimi bol aj prominentný odporca bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, disidentský novinár Raman Pratasevič, ktorého po pristátí v Minsku zadržali aj s jeho ruskou priateľkou Sofiou Sapegaovou," dodal.

Podľa zdrojov denníka z radov európskych spravodajcov je utečencom Gruzínec Oleg Galegov, ktorý sa oženil s Bieloruskou a pracoval na letisku v Minsku ako kontrolór leteckej dopravy. Po svojom prebehnutí poskytol poľským úradom, vyšetrujúcim vynútené pristátie v Minsku, solídne dôkazy o tom, že išlo o súčasť operácie bieloruskej tajnej služby s cieľom zmocniť sa Prataseviča.

Práve Galegov oznámil pilotom lietadla, že podľa informácie od zvláštnych služieb majú na palube bombu a že by mali kvôli bezpečnosti prerušiť let do Vilniusu a pristáť v Minsku. Na riadiacej veži letiska v Minsku sa ale celý čas nachádzal dôstojník KGB, ktorý v kľúčovom okamihu prevzal kontrolu. A tiež bol celý čas v telefonickom kontakte s osobou, ktorej hlásil, čo sa s lietadlom deje.

Príkaz vyslať stíhačku, aby lietadlo odprevadila a "prinútila lietadlo otočiť sa a pristáť", vydal podľa svojej tlačovej služby osobne Lukašenko, pripomenul NYT.

Výpoveď prebehlíka o tom, čo sa stalo, podľa denníka nijako zásadne nemení doterajšie podozrenie. Ale svedectvo človeka, ktorý bol do veci priamo zapojený, pomohlo poľským prokurátorom vybudovať solídny právny prípad proti bieloruským predstaviteľom, hoci sa zdá nepravdepodobné, že by v budúcnosti stáli pred súdom.

Poľské úrady prípad vyšetrujú preto, že lietadlo Boeing 737, ktoré sa ocitlo v centre drámy, bolo registrované v Poľsku a prevádzkovala ho poľská pobočka írskych aeroliniek Ryanair.

Tieto skutočnosti podľa denníka tiež pomáhajú vysvetliť, prečo sa poľsko-bieloruské vzťahy stali tak napätými. Zatiaľ čo Lukašenko obviňuje západného suseda zo sprisahania, ktoré malo vyvolať povstanie a zvrhnúť ho, Poľsko obviňuje Minsk, že v hybridnej vojne presúva k hraniciam migrantov z tretích krajín.

Vynútené pristátie lietadla s asi 170 ľuďmi na palube v Minsku odsúdilo mnoho štátov ako porušenie medzinárodného práva, štátny terorizmus, pirátstvo a únos. Spojené štáty a Európska únia následne rozšírili sankcie proti bieloruskému režimu.