Pošlú USA na Ukrajinu svojich vojakov? Jednoznačná reakcia Bidena

Americký prezident Joe Biden v stredu uviedol, že v súčasnosti "nie je na stole" možnosť, že by Spojené štáty vyslali na Ukrajinu svojich vojakov s cieľom odradiť Rusko od potenciálnej invázie.

V noci na štvrtok o tom informovala agentúra Reuters. Biden uviedol, že Spojené štáty majú morálnu a zákonnú povinnosť brániť spojencov z NATO v prípade, ak sú napadnutí. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na Ukrajinu.

"Záležalo by to tiež na tom, čo sú ostatné členské krajiny NATO ochotné spraviť... No to, že by Spojené štáty použili silu na konfrontáciu Ruska v súvislosti s inváziou na Ukrajinu, je veľmi nepravdepodobné," uviedol Biden pre novinárov.

Americký prezident zároveň povedal, že počas utorkového rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom mu dal jasne najavo, že v prípade invázie na Ukrajinu čakajú Rusko ekonomické následky nevídaného rozsahu. Putin pritom podľa Bidena toto varovanie pochopil.

Ruský prezident na utorkovom rokovaní tiež uviedol, že Moskva pošle behom týždňa do Washingtonu návrhy týkajúce sa Ukrajiny.

Biden uviedol, že dúfa, že do piatku prídu s oznámením o stretnutiach na vysokej úrovni s Ruskom a členskými krajinami NATO, na ktorých sa bude rokovať o "obavách Moskvy v súvislosti s NATO", ako aj o možnom znížení napätia na "východnom fronte".

Biden a Putin sa v utorok rozprávali cez videolink približne dve hodiny. Tento summit bol vnímaný ako životne dôležitá šanca na rozptýlenie napätia na rusko-ukrajinskej hranici, kam Rusko vyslalo až do 100.000 svojich vojakov, čo vyvolalo silné obavy z veľkej vojny v Európe.