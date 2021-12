Neuveríte, kde natočila nemravné video pre dospelých: Žene teraz hrozí basa až na 18 rokov

Modelku z OnlyFans zatkli za podozrenie z natáčania sexuálneho videa na odletovom termináli medzinárodného letiska Yogyakarta na Jáve v Indonézii. Počas videa za ňou prechádzajú cestujúci s kuframi.

Ako píše Daily Star, žene, známej pod prezývkou Siskaeee, hrozí za drzý čin na letiskovom parkovisku s výhľadom na odletový terminál až 18 rokov väzenia. Explicitné video ukazuje, ako žena odhaľuje svoje prsia pre kamerou. Potom si zdvihne sukňu a začne sa ukájať.

Zábery „kúsku pre dospelých“ sa objavili na internete minulý mesiac a rozzúrení miestni to nahlásili polícii. Policajti začali vyšetrovať a v sobotu 4. decembra modelku zatkli na železničnej stanici v meste Bandung na západnej Jáve. Vzali ju do vyšetrovacej väzby. „Podozrivú zatkli na železničnej stanici a zadržali ju. Okamžite bola prevezená do Yogyakarty,“ povedal hovorca regionálnej polície v Yuliyanto.

„Zamestnanci letiska sa domnievajú, že video bolo urobené v októbri po tom, čo si všimli novo nainštalovanú dopravnú značku. Podozrivá si nemala oblečenú podprsenku ani nohavičky, čo naznačuje, že sexuálny akt plánovala vopred,“ povedal šéf miestnej polície Muharomah Fajarini. „Video je nevhodné, pretože zobrazuje prsia a pohlavné orgány ženy na verejnom priestranstve. Letiská musia udržiavať vysokú bezpečnosť a takéto vulgárne správanie nie je dovolené,“ dodal.

Ak sa vina dokáže, hrozí jej maximálny trest 12 rokov väzenia podľa indonézskeho zákona o pornografii a ďalších šesť rokov podľa zákona o informáciách a elektronických transakciách.