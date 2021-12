Išla k lekárovi kvôli cyste, domov sa však nevrátila: Nemocnica urobila tragickú chybu!

Telo mamy nechali šesť týždňov v márnici, pretože na ňu zabudol personál.

Ako píšu noviny Daily Mirror, 41-ročná Charlene McGregorovú prijali v nemocnici na liečbu cysty za uchom, nasadili jej antibiotiká a plánovali jej odstránenie. Na nemocničnom lôžku však zomrela. Zamestnanci jej rodine povedali, že bude potrebovať pitvu, ale kvôli covidu to môže trvať o niečo dlhšie ako zvyčajne.

Na to ju nechali v márnici šesť týždňov, pretože na ňu zabudli. Jej telo bolo v mrazničke tak dlho, že pitva po jej nečakanej smrti v nemocnici bola nejednoznačná. Polícia nariadila toxikologické testy, ktoré zistili, že Charlene zomrela na predávkovanie metadónom, ale jej rodina tvrdí, že je zmätená z toho, ako sa to stalo, a nemocnica neponúkla žiadne vysvetlenie.

„Charlene, matka štyroch detí užívala drogy a bola na metadónovom programe. Nemala najlepší život, ale 10 rokov chodila s tým istým chlapom a začala svoj život meniť k lepšiemu. Nemali sme s ňou veľa spoločného kvôli jej drogovým problémom, ale program jej pomohol. Naozaj sa zdalo, že chce dať od drog ruky preč,“ povedal jej brat William.

„Ale nemala zomrieť tak, ako zomrela a stále nevieme, prečo sa to stalo. V noci predtým, ako zomrela, prosila sestry, aby jej dali čokoľvek, čo by jej pomohlo zaspať. To bolo asi o 2:00. O šiestej ráno bola mŕtva,“ dodáva zdrvene. William tvrdí, že dostala metadón v skorých ranných hodinách, pretože to bola veľmi rýchla smrť.

Rodina vedela, že na posmrtné výsledky bude musieť čakať o niečo dlhšie ako zvyčajne, ale keď po šiestich týždňoch nevedeli nič, skontaktovali nemocnicu. „Nemocnica nás potom kontaktovala a povedala, že potrebujú zorganizovať núdzové rodinné stretnutie. Moja partnerka a moja mama tam šli a povedali im, že sa nemôžu dostatočne ospravedlniť, ale že celý čas bola Charlene v márnici a čakala na pitvu. Povedali, že na ňu zabudli,“ hovorí William.

Trvalo dva mesiace, kým sa rodine podarilo usporiadať pohreb kvôli meškaniu pitvy a čakaniu na toxikologické správy. „Výsledky z toxikológie potvrdili, že príčinou smrti bolo predávkovanie metadónom. Povedali nám, že hladina metadónu v jej tele by zabila kohokoľvek. Ale kde sa tam vzala? Predpísal jej niekto omylom priveľa? Chceme odpovede, ale nikto nám ich nedáva,“ uzavrel William.