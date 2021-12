Na Mesiaci zachytili záhadný objekt, internet ide vybuchnúť: Čo je toto?!

Fotografia kubického objektu zachyteného čínskym vozítkom na odvrátenej strane Mesiaca vyvolala špekulácie o tom, čo by to mohlo byť.

Čínskych užívateľov internetu navyše inšpirovala k mnohým vtipným neme obrázkom, napísala v stredu agentúra Reuters. Vozítko Jü-tchu-2 zachytilo na obzore asi 80 metrov od svojho stanoviska obrázok niečoho, čo vyzerá ako veľký kubický objekt, uviedol čínsky vládny vedecký web Our Space s odvolaním sa na posledné dáta získané z vozítka 3. decembra.

Pod hashtagom "Posledný objav Jü-tchu" sa objavil rad internetových meme. ktoré ukazovali vozítko pohybujúce sa po mesačnej pláni smerom k dvojici obeliskov, k vysokému monolitu či dokonca k obrovskému kosáku a kladivu, teda symbolu komunistickej strany. "Je to vesmírny odpad, ktorý tu zanechali Spojené štáty," napísal jeden čínsky používateľ internetu v príspevku na sociálnej sieti.

"Pristúpte bližšie a uvidíte, že je to testovacie miesto nukleových kyselín pre covid-19," rýpol si iný. "Je to domov mimozemšťanov!" uviedol tretí s predstieraným zdesením. Iní tipovali prízemnejšiu možnosť – že je to obyčajný balvan.

Sonda Jü-tchu, po slovensky Nefritový králik, je poháňaná slnečnou energiou a podľa Our Space prejde vzdialenosť 80 metrov za dva až tri lunárne dni, teda dva až tri pozemské mesiace. Robotické vozítko pracuje od svojho vysadenia v januári 2019 vo Von Kármánovom kráteri v panve South Pole-Aitken. Žiadny iný štát do tej doby na odvrátenej strane Mesiaca nepristál.