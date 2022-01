Andrea má najväčšie pery na svete: Lekár varuje, môže to mať katastrofálne následky!

Zúfalo túži vyzerať ako bábika Bratz a je pre to ochotná urobiť čokoľvek. Bulharka Andrea má veľký sen. A to doslova!

Ako uvádza portál The Sun, 24-ročná Andrea Ivanova chce mať najväčšie pery na svete. Rodáčka z bulharskej Sofie si na tohtoročné Vianoce dopriala už 27. kolo vypĺňania pier a od roku 2018 do svojich úst vrazila šialené peniaze.

Obrovské pery však nie sú jedinou procedúrou, ktorú Andrea podstúpila. Nedávno bola u lekára kvôli predĺženiu a kontúrovaniu tváre, aby si zmenila tvar brady a čeľuste. Za toto zaplatila 500 libier, čo je v prepočte približne 590 eur. Andrea túži aj po zmene lícnych kostí, aby sa ešte viac podobala na bábiku Bratz. Okrem iného podstúpila zväčšenie prsníkov. Z pôvodnej veľkosti 75C sa vyšvihla na 75E a jej cieľom je dostať sa na veľkosť H.

Veľké pery jej nielen zvýšili sebavedomie, ale upútali aj pozornosť tisícok ľudí, ktorí ju sledujú na Instagrame. „Mnoho mužov z celého sveta mi píše na sociálnych sieťach a neustále mi ponúkajú peniaze, výlety a pozývajú ma na stretnutia."

Andrein lekár však má obavy. Varoval ju, aby svoje pery pozorne sledovala a ak by pociťovala akúkoľvek bolesť, budúce zákroky by pre ňu mohli byť „fatálne“. Ona sa však ničoho nebojí a nemá pocit, že by jej pery mohli „prasknúť“. Aj keď denno-denne bojuje s mnohými problémami a má ťažkosti s jedením, svoje rozhodnutie mať obrovské pery vôbec neľutuje. „Veľmi sa mi páčia a cítim sa s nimi oveľa lepšie,“ povedala.

Jej priaznivci sú veľkými fanúšikmi jej vzhľadu a mnohí ju povzbudzujú k ďalším kozmetickým zákrokom. Mnohí jej písali, že má „najkrajšie pery na svete“ a jeden jej fanúšik ju označil za „totálnu babu“. A čo vy? Páčia sa vám jej obrovské pery?