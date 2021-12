Tínedžerka raftovala v Zambii: Schmatol ju 3-metrový predátor, začal sa boj o holý život!

Túžila po dobrodružstve, a tak si zbalila batoh a vybrala sa do Zambie. Len 18-ročná mladá žena bude na tento výlet spomínať so slzami v očiach.

Ako uvádza portál Daily Mirror, Britka Amelie Osborn-Smithová sa počas dobrodružstva v Zambii vybrala raftovať na divokú vodu. Keď splavovala rieku Zambezi, stalo sa niečo, na čo nikdy nezabudne. 18-ročná Amelie sedela na okraji člna, keď na ňu zaútočil trojmetrový krokodíl, ktorý ju schmatol za nohu. Nebyť jej hrdinského kamaráta, všetko mohlo dopadnúť úplne inak.

Jej otec Brent Osborn-Smith (60) pre médiá povedal, že Amelie letecky previezli do nemocnice, kde jej zachránili život a skončila na operačnom stole. „Momentálne je v Zambii v dosť zlom stave. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ju dostali späť domov a aby tu mala náležitú zdravotnú starostlivosť. Ale, samozrejme, pri uhryznutí krokodílom existuje obrovské riziko infekcie a ona má veľmi vážne poškodenú nohu. Je to dosť znepokojujúca situácia,“ povedal jej otec a dodal, že ju v africkej nemocnici stabilizovali najlepšie, ako sa len dalo.

Ďalším problémom je, že Zambia je na zozname červených krajín kvôli pandémii COVID-19, čo im výrazne sťažuje snahu dostať ich 18-ročnú dcéru domov.

Svedok hrozivého útoku povedal, že jej kamarát sa ponoril pod vodu a zúrivo udrel krokodíla, aby Amelie zachránil. „Bol to chaos. Všade bola krv a ľudia mlátili všade naokolo. Má šťastie, že žije,“ povedal svedok a dodal, že krokodíl to nakoniec vzdal. Amelie následne vytiahli späť do raftu a privolali lekársku pomoc.

Predpokladá sa, že Amelie cestovala so sprievodcovskou organizáciou a bola v oblasti, kde krokodíly útočia len veľmi zriedkavo. Nie je jasné, kedy k útoku došlo.