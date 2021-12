Budúci nemecký kancelár Scholz je znepokojený: Jasný odkaz Putinovi!

Designovaný nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadril v utorok znepokojenie nad hromadením desaťtisícov ruských vojakov v blízkosti ukrajinských hraníc.

V rámci prvej spoločnej tlačovej konferencie s koaličnými partnermi zo strany Zelených a Slobodnej demokratickej strany (FDP) odpovedal aj na otázky novinárov týkajúce sa zahraničnej politiky. Informovala o tom agentúra DPA. Scholz, ktorý bude za kancelára Nemecka zvolený v stredu, zdôraznil potrebu dodržiavania princípov, akými sú bezpečnosť a spolupráca v Európe. "K tomu patria aj nedotknuteľnosť a neporušiteľnosť hraníc," vyhlásil. Dodal, že obavy nad krokmi Ruska panujú nielen v Nemecku, ale aj inde v Európe a tiež v Spojených štátoch.

"Preto je potrebné veľmi jasne povedať, že by to bola neprijateľná situácia, ak by Ukrajina čelila ohrozeniu," povedal. Šéf Bieleho domu Joe Biden tento postoj podľa slov Scholza bude tlmočiť i ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi počas ich plánovaného utorkového videorozhovoru. "Čo sa týka situácie na Ukrajine, musí ísť o diplomatické riešenie," povedal spolušéf Zelených Robert Habeck, budúci vicekancelár a minister hospodárstva a ochrany klímy.

Ohľadom sporu medzi Európskou úniou s Poľskom a Maďarskom v otázkach právneho štátu Scholz varoval pred ďalším rozdelením Európy a prehlbovaním vnútorného napätia. "Aj to nás v Európe spája. Že sme Úniou štátov, ktoré sa hlásia k právnemu štátu a slobodnej demokracii," uviedol s tým, že táto skutočnosť musí rezonovať v celej Európe v rovnakej miere. Predstavitelia tzv. semaforovej koalície zloženej z SPD, FDP a Zelených podpísali koaličnú zmluvu novej nemeckej vlády v utorok ráno. Koaličná zmluva nesie názov "Odvážiť sa k väčšiemu pokroku". Signatári dohody si na tento akt zvolili i symbolické miesto - berlínske Futurium, výstavné centrum venované dôležitým témam budúcnosti, akými sú napríklad klíma, technológie, bývanie či výživa.

Koaliční partneri v spoločnej zmluve, ktorej vyrokovanie trvalo niekoľko týždňov, prisľúbili okrem iného i zvýšené úsilie v otázke ochrany klímy. Ide napríklad o snahu, aby bola priemyselná produkcia v Nemecku klimaticky neutrálna. Podľa Habecka chce byť budúca vláda kabinetom, ktorý bude slúžiť všetkým obyvateľom Nemecka. Plné nasadenie novej vlády si bude vyžadovať aj zvládnutie situácie súvisiacej s pandémiou koronavírusu, uviedol Scholz.

"Vývoj nákazy, ktorý dnes postihuje nás všetkých, majú na svedomí neočkovaní," povedal Scholz. "Niet o tom pochýb," uviedol na tlačovej konferencii, kde vystúpil spoločne s predsedom FDP Christianom Lindnerom, ktorý sa stane šéfom rezortu financií, a spolupredsedom Zelených Habeckom. Mnohí z neočkovaných sú v ohrození, pretože šanca, že sa nakazia covidom, je veľmi vysoká, poznamenal Scholz. Pravdepodobné je i to, že časť z infikovaných skončí na jednotkách intenzívnej starostlivosti a bude musieť bojovať o život, varoval. Obmedzenia pre neočkovaných sú preto podľa jeho slov nevyhnutné.