Tragický výbuch sopky na Jáve: Počet obetí stúpol

Počet obetí sobotňajšieho výbuchu sopky Semeru na indonézskom ostrove Jáva sa v utorok zvýšil na 34. Informoval o tom v utorok miestny úrad pre zvládanie katastrof.

"Najnovšia bilancia z miesta je... 34 ľudí zomrelo, 17 je nezvestných," uviedol pre agentúru AFP hovorca úradu Abdul Muhari. Dodal, že takmer 3700 muselo v dôsledku erupcie opustiť svoje domovy a bolo evakuovaných. Dočasné ubytovanie im poskytli v mešitách či v budovách štátnych úradov. Indonézsky prezident Joko Widodo, ktorý v utorok navštívil postihnutú oblasť, uviedol, že približne 2000 miestnych rodín musí byť presťahovaných do iných obydlí, keďže ich domovy boli zničené, uviedla agentúra DPA.

Semeru, ktorá je najvyšším vrchom ostrova Jáva s nadmorskou výškou 3676 metrov, začala v sobotu do ovzdušia chrliť dym a popol, ktorý pokryl viacero okolitých dedín. Tisíce miestnych obyvateľov v panike utekali do bezpečia. Celé ulice zaplavili vrstvy sopečného popola a bahna, ktoré pokryli domy i autá. Záchranári v nebezpečných podmienkach pátrajú po preživších v zničených budovách a vozidlách a snažia sa vytiahnuť telá obetí. V utorok boli nasadené do záchranárskych operácií i pátracie psy.

V utorok došlo k ďalším trom menším erupciám tohto vulkánu, pričom popol stúpal do výšky približne jedného kilometra. Úrady miestnym obyvateľom odporučili, aby sa vyhýbali oblasti nachádzajúcej sa v okolí piatich kilometrov od krátera sopky, keďže vzduch je tam značne znečistený a mohol by uškodiť najmä zraniteľným skupinám ľudí. Indonéziu často postihujú zemetrasenia, výbuchy sopiek a vlny cunami. Toto súostrovie s 270 miliónmi obyvateľov leží na tichomorskom "ohnivom kruhu" – podkovovitej skupine seizmických zlomových línií v oceáne. Ako pripomína AFP, k poslednej väčšej erupcii sopky Semeru došlo v decembri 2020, keď museli svoje domovy opustiť tisícky ľudí. Erupcia si vtedy vyžiadala aj veľké materiálne škody.