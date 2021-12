Mohol toto spraviť? Marina išla s chlapíkom na rande, doteraz má z toho traumu: Obrovský trapas po večeri!

Schôdzka, z ktorej sa bude dlho spamätávať.

Mladá žena, ktorá na známej sociálnej sieti vystupuje pod menom Marina, sa podelila so svetom o bizarnú skúsenosť. Jej postoj rozdelil diskutujúcich na dva tábory.

Marina sa vyrozprávala o svojom najhoršom rande. Po tom, čo spáchal jej nápadník počas spoločnej večere, ostala veľmi nepríjemne zaskočená. "On si objednal steak, šalát, prílohu, predjedlo a pár pohárov červeného vína. Ja som si dala malý šalát a koktejl," priblížila svoju schôdzku. Najpodivnejší okamih nastal však až vtedy, keď čašník priniesol účet. Nielenže chlapík nebol džentlmen a nezaplatil za ženu, dokonca jej navrhol, aby si účet rozdelili presne na polovicu. Marina tak nezaplatila jedlo len sebe, ale aj časť jedla svojho nápadníka, keďže si toho objednal podstatne viac. Totálne ju to rozzúrilo. "To myslel vážne? Naozaj vážne? Za malý šalát a koktejl som mala zaplatiť polovicu celého účtu?," kričala na tiktokovom videu nabrúsená Marina.

Príbeh rozpútal na sociálnej sieti búrlivú diskusiu, video má doposiaľ už 83-tisíc videní. "Dobre, on by mal teda zaplatiť 50 percent tvojho mejkapu, nechtov a vlasov, pretože, ak by si sa neupravila, tiež by sa mu to nepáčilo," uviedol pod video jeden z diskutujúcich, ďalšia sa vyjadrila, že by dotyčného poriadne vyfackala. Objavili sa však aj opačné názory, ktoré Marine naznačujú, že počínanie nápadníka bolo v súlade s feministickou filozofiou. "Feminizmus, rovnosť. V Európe praktizujú rovnosť," napísali ďalší diskutéri na margo toho, že chlapík bol Európan.