Budú mať Rusi pokazené Vianoce? Ceny obľúbených potravín dramaticky vzrástli

Rusi sa pripravujú na drahé sviatky, pretože ceny niektorých najobľúbenejších novoročných jedál v krajine prudko rastú a vysoká inflácia naďalej zaťažuje domáce rozpočty, upozorňuje ruská tlač.

Populárny šalát Olivier, ktorý sa vzdialene podobá zemiakovému či vlašskému šalátu a bez ktorého sa v Rusku žiadna oslava nezaobíde, bude stáť o 15 percent viac ako vlani, spočítal denník Izvestija na základe analýzy štatistických údajov. A ďalšie obľúbené novoročné jedlo, zvané slede pod kožuchom, čo sú nakladané ryby pod vrstvami zeleniny a korunované červenou repou, budú tento rok stáť oproti minulému roku o štvrtinu viac.

Štyri porcie šalátu Olivier tento rok vyjdú na 416 rubľov (4,99 eur), sleďa na 209 rubľov (2,51 eur), spočítali Izvestije. Nejde síce o práve vysoké sumy, ale denník upozornil, že ceny jednotlivých ingrediencií týchto lahôdok medziročne stúpli o 30 až 79 percent. V Rusku svojho času vznikol takzvaný index Olivier, ktorý sleduje náklady na suroviny potrebné na výrobu štyroch porcií šalátu a ktorý sa používa ako ukazovateľ životných nákladov ruských rodín. Inflácia v Rusku aktuálne dosahuje šesťročné maximum, pričom ceny potravín za posledných 18 mesiacov dramaticky vzrástli.

To tvrdo zasiahlo ruské domácnosti, z ktorých väčšina nemá žiadne úspory a ktoré už skoro desať rokov čelia klesajúcej alebo stagnujúcej životnej úrovni, poznamenal denník The Moscow Times, vychádzajúci v ruskej metropole v angličtine. Rastúce životné náklady sa tiež stali politickým bolehlavom pre Kremeľ, ktorý reagoval zavedením cenových stropov a obmedzením vývozu poľnohospodárskeho plodín, aj keď ekonómovia varovali, že to problém v dlhodobom horizonte len prehĺbi. Ceny zemiakov vzrástli za posledných 12 mesiacov o 79 percent. Zväz pestovateľov zemiakov v pondelok varoval, že Rusko bude v nadchádzajúcich mesiacoch čeliť nedostatku zemiakov.

Úroda síce bola stabilná, ale ceny surovín vzrástli až o 50 percent, sťažovali sa podľa denníka Kommersant niektoré podniky ruskému ministerstvu poľnohospodárstva počas porady usporiadanej minulý týždeň. A podľa Izvestia bol kvôli suchu v niektorých regiónoch zber slabší. A ceny za kaviár – ďalšiu obľúbenú novoročnú pochúťku v celom Rusku – pred sviatkami dosiahli rekordné výšiny. Ruské poľnohospodárstvo a potravinárstvo, ktoré sa rozvíjali od roku 2014, keď Kremeľ v odvete za západné sankcie zakázal dovoz západných potravín, čelí podľa expertov náročnému roku, keď pandémia narušila prílev sezónnych robotníkov z radov migrantov a globálna kríza dodávateľského reťazca viedla k zvýšeniu cien kľúčových surovín, ako je hnojivo. Ruské úrady podľa Izvestija tvrdia, že sa ceny potravín v Rusku počas roka zvýšili o desatinu a že vo svete je situácia oveľa horšia, potraviny tam medziročne zdraželi skoro o tretinu.