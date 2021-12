Dievčina skrýva pod rúškom malé tajomstvo: Pozrite sa! Veď vyzerá úplne ako...

Hnedovláska má materské znamienko, ktoré si každý všimne hneď na prvý pohľad. Pozrite sa! Čo vám to pripomína?

Ako uvádza portál The Sun, 22-ročná Raven z New Yorku priznáva, že si ľudia z jej materského znamienka často robia srandu. Hnedovláska má na končeku nosa znamienko, vďaka ktorému nápadne pripomína rozprávkového srnčeka Bambiho. Ona si z toho však veľkú hlavu nerobí a ostatným chce ukázať, že inakosť je krásna.

Raven sa podľa jej slov naučila svoje netradičné materské znamienko milovať a verí, že je vďaka nemu „jedinečná“. Keď bola ešte malá, lekári jej ponúkali operáciu na odstránenie znamienka, avšak ona to odmietla a rozhodla sa prijať svoju odlišnosť.

Založila si účet na sociálnej sieti TikTok, kde chce ľudí naučiť, aby boli sami sebou. „Aj keď si niekto na internete robí srandu z môjho materského znamienka, ja ho ku*va milujem a prijímam, že som jedinečná,“ napísala.

Jej video na TikToku si pozreli státisíce ľudí, ktorí je zahrnuli lichôtkami. „Vyzeráš tak roztomilo ako Bambi,“ alebo: „Vyzeráš ako Bambi a myslím to tým najkrajším možným spôsobom“. „Je to krásne a jedinečné,“ napísal do komentárov ďalší používateľ TikToku a doplnil ho iný: „To je to najroztomilejšie materské znamienko, aké som kedy videl“. Raven bola nadšená z množstva podpory, ktorú dostala na TikTok a ľuďom sa poďakovala za všetko pekné, čo jej napísali.