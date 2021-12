Británia hlási problémy: Variant omikron potvrdili u ľudí, ktorí nikam necestovali

Koronavírusový variant omikrom potvrdili v Británii aj u osôb, ktoré nemajú žiadnu cestovateľskú anamnézu. To potvrdzuje komunitné šírenie tohto variantu, povedal v pondelok britský minister zdravotníctva Sajid Javid.

V Anglicku podľa Javida registrujú 261 prípadov, v Škótsku 71 a vo Walese štyri. Celkový počet v Spojenom kráľovstve je 336. "Zahŕňa to prípady, ktoré nemajú spojitosť s medzinárodným cestovaním. Na základe toho môžeme usúdiť, že vo viacerých regiónoch Anglicka je komunitný prenos," povedal Javid poslancom v britskom parlamente.

Profesor Paul Hunter z Výchoodanglickej univerzity (UEA) v pondelok povedal, že omikron pravdepodobne predstihne variant delta a v období najbližších týždňov alebo mesiacov sa v krajine stane dominantným.

Všetky osoby prichádzajúce do Británie budú musieť od utorka pri vstupe do krajiny predložiť negatívny PCR test alebo rýchlo test nie starší ako 48 hodín. Opatrenie vstúpi do platnosti v utorok o 4.00 h miestneho času (5.00 h SEČ) a vzťahuje sa na zaočkované i nezaočkované osoby.

Každý človek prichádzajúci do krajiny musí po dvoch dňoch absolvovať PCR test a musí zostať v izolácii, až kým nemá negatívny výsledok tohto testu.

Javid povedal, že tieto opatrenia sú dočasné a úrady ich na budúci týždeň prehodnotia. "Musíme si byť istí, že opatrenia sú absolútne nevyhnutné," povedal a dodal, že opatrenia nebudú v platnosti ani o deň dlhšie, ako je potrebné.