Zamestnankyňa fastfoodu odhalila detaily o výrobe hranoliek: Tak z tohto vás napne

Keď sa povie hranolky zo známej siete fast foodov, mnohí hneď začnú slintať. Aj keď vieme, že táto obľúbená pochúťka nie je tou najzdravšou voľbou, občas zhrešíme. Keď však uvidíte toto, prejde vás chuť.

Ako uvádza portál The Sun, používateľka sociálnej siete TikTok z Austrálie sa podelila so zvyškom sveta o detaily zo zákulisia obľúbeného fastfoodu. Austrálčanka, ktorá v McDonalde pracuje, zdieľala pod svojím účtom @maccaschick video, ktoré nevyzerá moc vábne. Ukázala, čo sa nachádza v spodnej časti fritézy, v ktorej sa pripravujú legendárne hranolky.

Pracovníčka rýchleho občerstvenia vo videu zoškrabáva nánosy mastnej hmoty a zvyšných hranoliek z fritézy pomocou kovového nástroja, ktorým zvyčajne hranolky dávkuje do papierových škatuliek. „Snažím sa byť zdravý, a tak si dám len hranolky,“ napísala Austrálčanka k videu s tým, že túto vetu počúva od svojich zákazníkov veľmi často. „Si si tým istý?“ položila rečnícku otázku Austrálčanka.

Virálne video si pozrelo viac ako 5 miliónov ľudí a mnohí neskrývali zdesenie. „Ľudia, prosím, toto nie sú hranolky. Je to olej a soľ, ktoré zostali na konci dňa. Neovplyvňuje to, ako chutia vaše hranolky. Je to len zvyšok pod filtrom po príprave 1000 hranolčekov,“ neskôr dovysvetľovala v komentároch pod videom a dodala, že ide o odpad, ktorý sa prepadol do nádoby, ktorá zachytáva zvyšky z fritézy.

„Nikto si nemyslí, že hranolky sú zdravé,“ napísal jeden jej sledovateľ pod video a ďalší zavtipkoval: „Nemám s týmto videom žiaden McProblém“. Ďalší dokonca podotkol, že práve vďaka tomuto majú hranolky tak dobrú chuť. Očividne toto video neodradilo úplne všetkých a mnohí priznali, že si ich objednávajú s vedomím, že nejde o zdravé jedlo.

„Technicky je to v rozpore s vašou zmluvou a mohli by ste sa dostať do vážnych problémov,“ varoval jeden z používateľov TikToku Austrálčanku, ktorá sa rozhodla video zverejniť. Tak čo? Objednali by ste si hranolky z McDonaldu aj po tomto pohľade?