Slová tvorkyne vakcíny AstraZeneca neveštia nič dobré: Budúca pandémia môže byť horšia ako covid

Budúca pandémia by mohla byť smrteľnejšia ako tá súčasná, uviedla v prednáške vysielanej stanicou BBC vedkyňa Sarah Gilbertová, ktorá stojí za vakcínou proti covidu-19 spoločnosti AstraZeneca a Oxfordskej univerzity.

Súčasná zdravotnícka kríza okolo covidu-19 navyše zďaleka neskončila, hrozí, že vakcíny budú menej účinné proti novému variantu koronavírusu omikron, vyhlásila vakcinologička. Ľudia by podľa nej mali byť opatrní, kým sa o omikrone nedozvedia viac.

Od začiatku pandémie sa celosvetovo potvrdilo vyše 256 miliónov prípadov koronavírusu. S ochorením covid-19 zomrelo podľa úradov viac ako päť miliónov ľudí.

Podľa Gilbertovej je potrebné, aby sa zlepšila finančná pripravenosť na ďalšie pandémie. Inak hrozí, že ľudstvo stratí pokrok, ktorý dosiahlo v tej terajšej. "Nie je to naposledy, čo vírus ohrozuje naše životy a živobytie. Pravdou je, že ten budúci by mohol byť ešte horší. Mohol by byť nákazlivejší, smrteľnejší alebo oboje. Nemôžeme pripustiť situáciu, kedy prejdeme všetkým, čím sme si prešli, a potom zistíme, že kvôli obrovským ekonomickým stratám, ktoré sme utrpeli, stále chýbajú finančné prostriedky na pandemickú pripravenosť," vyhlásila vedkyňa.

Gilbertová uviedla, že nový variant má na takzvanom hrotovom proteíne najväčší počet mutácií, pri ktorých sa predpokladá, že zvyšujú jej nákazlivosť. Podľa vedkyne omikron vykazuje aj iné zmeny, ktoré môžu znamenať, že protilátky získané jednou z vakcín alebo prekonaním infekcie iným variantom pred ňou nemusia toľko chrániť. Znížená ochrana proti infekcii a ľahkému priebehu ochorenia však nemusí nutne znamenať nižšiu prevenciu proti závažnému priebehu choroby či smrti, uviedla vakcinologička. "Kým nebudeme vedieť viac, mali by sme byť opatrní a prijať opatrenia na spomalenie šírenia tohto nového variantu," vyhlásila Gilbertová.

Vedkyňa tiež vyzvala na to, aby sa rýchly pokrok v dodávkach vakcín a liekov počas pandémie stal normou. Neexistuje podľa nej žiadny dôvod, prečo by nemohla byť vyvinutá univerzálna očkovacia látka proti chrípke, ktorá by zlikvidovala hrozbu tohto ochorenia.

Vakcinologička začala v oxfordských laboratóriách vyvíjať prípravok na začiatku roku 2020, kedy sa koronavírus SARS-CoV-2 prvýkrát objavil v Číne. Jej vakcína od Oxfordu/AstraZeneky je teraz podľa BBC najpoužívanejšou očkovacou látkou na svete, dávky dostalo cez 170 krajín. Americký výrobca hračiek Mattel podľa Gilbertovej vyrobil bábiku Barbie. Britská kráľovná Alžbeta II. vedkyni tento rok udelila titul dáma.