Nepríjemné prekvapenie! Chlapík sa dostavil na rande s ďalšími štyrmi kamarátmi: Takýto záver by nik nečakal

Taký zvrat na schôdzke skutočne nečakala!

Influencerka Paige Bryan sa chystala na rande, ktoré si však nedohodla cez internetovú zoznamku. Išla von s niekým, koho už predtým stretla, napriek tomu na ich prvej oficiálnej schôdzke ostala totálne zaskočená. Jej nápadník totiž urobil niečo, čo by nenapadlo asi nikomu.

Žena išla večer s kamarátkami von a v bare stretla chlapíka, ktorý jej hneď padol do oka, ona jemu takisto nebola ľahostajná. "Nemuseli sme si povedať ani slovo. Tancovali sme, telo na telo, pesnička sa skončila a ja som mu dala moje číslo. Nič viac sme nepotrebovali. Bola tam vášeň," cituje jej slová britský denník The Mirror. Keďže medzi nimi poletovali iskry, chlapík ju zavolal na rande. Čo by sa na takej schôdzke dalo pokaziť? Tento babrák dokázal priam nemožné.

Keď Paige prišla do dohodnutej reštaurácie, zdalo sa jej podozrivé, že ju hosteska posadila za stôl pre šesť osôb, potom to prišlo. K jej stolu smeroval jej nápadník, no nebol sám. Spolu s ním k ich stolu kráčali ďalší štyria pohľadní muži. "Kým on ku mne prišiel, objal ma a povedal mi, že vyzerám úžasne, ostatní muži sa usádzali za stôl," popísala zvláštny zážitok. Muž si bez opýtania vzal na rande aj svojich kamarátov, Paige mu dala jasne najavo, že sa cíti nekomfortne, po čom sa jej ospravedlnil. Najhorším zistením však bolo, že po krátkom rozhovore zbadali, že nemajú vôbec nič spoločné. Schôdzka však napokon dopadla dobre. Paige na nej totiž spoznala jedného z jeho priateľov, ktorý je podľa jej slov stokrát zaujímavejší a začala randiť s ním.