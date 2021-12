Prokuratúra obvinila Pratasevičovu priateľku z podnecovania nenávisti: Mladej Ruske hrozí prísny trest

Bieloruská prokuratúra vzniesla obvinenia z "podnecovania nenávisti" voči ruskej občianke Sofii Sapegovej, ktorú v máji zadržali bieloruské úrady spoločne s jej priateľom - bieloruským novinárom a aktivistom Ramanom Pratasevičom.

Dvojicu zadržali na letisku v Minsku po nútenom presmerovaní ich letu, ktorý smeroval z Atén do Vilniusu.

Sapegovú (23) obvinila prokuratúra z podnecovania nenávisti za to, že na sociálnej sieti Telegram spravovala kanál, ktorý zverejňoval osobné údaje príslušníkov bieloruských bezpečnostných síl zasahujúcich proti prodemokratickému hnutiu, aktivistom a nezávislým médiám v Bielorusku, informovala v nedeľu ruská redakcia spravodajskej stanice BBC. V prípade, že by ju z tohto činu usvedčili, hrozilo by mladej Ruske až šesťročné väzenie.

Sofiu Sapegovú zadržali spoločne s Pratasevičom 23. mája, keď bieloruské úrady prinútili lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Varšavy, aby pristálo v Minsku. Tvrdili pritom, že dostali varovanie o nastražení bomby na palube lietadla. Toto podozrenie sa ale nepotvrdilo. Počas pristátia v Minsku z lietadla vyviedli Prataseviča a Sapegovú, pričom oboch zadržali na základe podozrenia z páchania trestnej činnosti na území Bieloruska. Dvojicu koncom júna premiestnili z väzby do domáceho väzenia.

Odklon lietadla a zadržanie Prataseviča a Sapegovej vyvolalo pobúrenie medzinárodného spoločenstva, pričom Európska únia reagovala aj uvalením rozsiahlych nový ekonomických sankcií na Bielorusko.

Pratasevič (26) čelí obvineniam súvisiacim s vlnou protestov, ktoré v Bielorusku vypukli po sporných, zrejme zmanipulovaných prezidentských voľbách z augusta 2020. Víťazom týchto volieb sa podľa oficiálnych výsledkov stal dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko, čo však neuznala opozícia ani Západ. Výsledky volieb však uznal Kremeľ, ktorý dlhodobo podporuje Lukašenkov režim.

Raman Pratasevič bol spoluzakladateľom kanálu Nexta Live na službe Telegram, ktorý pokrýval zmienené povolebné masové protesty. V súlade so vznesenými obvineniami mu hrozí až 15-ročné väzenie. Z čoho konkrétne obviňujú jeho priateľku Sapegovú, nebolo dosiaľ jasné, uvádza stanica Rádio sloboda (RFE/RL).

Sapegová vyrastala v Bielorusku, kde prežila aj väčšinu svojho života, pričom v čase svojho zadržania študovala právo na bieloruskej univerzite pôsobiacej v exile v litovskom hlavnom meste Vilnius. Bieloruské úrady pred časom zverejnili videozáznam, v ktorom Sapegová tvrdí, že na Telegrame editovala kanál nazývaný Čierna kniha Bieloruska, ktorý zverejňoval osobné údaje príslušníkov bezpečnostných síl. Viacerí kritici sa domnievajú, že takéto vyhlásenie spravila pod nátlakom. Bielorusko označuje zmienený kanál za extrémistický.

Lukašenkov režim je od sporných prezidentských volieb pod tlakom medzinárodného spoločenstva. Bieloruská opozícia a krajiny Západu odsúdili Minsk za brutálne zásahy voči demonštrantom, ktorí po voľbách masovo vyšli do ulíc. EÚ, USA, Británia aj Kanada v súvislosti v tejto súvislosti uvalili na Bielorusko už množstvo sankcií.