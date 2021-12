Obrovská chyba s tragickým následkom: Chlapček († 5) zomrel pár hodín po tom, čo ho poslali z nemocnice domov

Tragická chyba! Theodora Paula Cheethama-Serjenta († 5), známeho ako Theo, odviezla jeho mama Paula do nemocnice po tom, čo mal teplotu, studené nohy a hnačku.

Lekárka v zácviku, Grace Olowonyom, diagnostikovala päťročnému chlapčekovi črevnú chrípku. Keď sa však rodina vrátila do svojho domu vo Wigane, Theo začal zvracať, a tak Paula zavolala sanitku. Ako informuje portál Manchester Evening News, záchranári okamžite nasadili Theovi antibiotiká, pretože mali podozrenie na sepsu.

Chlapčeka neskôr zaintubovali, no 30. decembra 2019 o 8:20 utrpel srdcový infarkt. Lekári bojovali o jeho život, no o pol hodinu neskôr utrpel ďalšiu zástavu srdca a Theo zomrel.

Koroner Timothy Brennand povedal médiám, že príčinou Theovej smrti bola sepsa. "Diagnóza, ktorú vyslovila doktorka Olowonyová nebola za daných okolností neprimeraná. Teraz už samozrejme vieme, že to bola chyba," dodal Brennand. Mladá lekárka si nevyžiadala názor od staršieho kolegu, nespravila chlapcovi krvné testy a neodobrala ani vzorku stolice, čo by mohlo odhaliť sepsu. Ďalší lekári pri vyšetrovaní povedali, že by urobili to isté. "Neopýtala sa na názor staršieho lekára. Bola presvedčená, že stanovila správnu diagnózu. S týmto rozhodnutím a jeho následkami bude musieť žiť," uzavrel koroner.

Zronená rodina založila internetovú zbierku na stránke GoFundMe. "Naše srdcia sú zlomené, môj krásny, malý braček zomrel. Je to také kruté. Thea miloval každý. Mal ten najroztomilejší úsmev, najsladší hlas a nežnú dušu. Veľmi nám chýba," napísala jeho sestra Alysha Elizabeth Hampson.