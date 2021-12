Nová nemecká vláda pritvrdzuje: Povinné očkovanie proti covidu pre zdravotníkov?!

Nadchádzajúca nemecká vláda plánuje od polovice marca zaviesť povinné očkovanie proti novému koronavírusu pre zamestnancov nemocníc, ošetrovateľských domovov či iných medicínskych zariadení.

Vyplýva to z kópie návrhu príslušného zákona, ktorý mala v nedeľu k nahliadnutiu agentúra Reuters. Sociálnodemokratická stranou Nemecka (SPD), Zelení a Slobodná demokratická strana (FDP) majú novú legislatívu predložiť parlamentu tento týždeň. V návrhu zákona sa uvádza, že uvedené profesie musia do 15. marca predložiť potvrdenie o vakcinácii proti covidu, prekonaní tohto ochorenia alebo sa preukázať dokladom, že sa nemôžu dať zaočkovať.

Predmetný návrh podľa Reuters tiež obsahuje predĺženie dočasných opatrení, ktoré spolkovým krajinám umožňujú v prípade potreby zaviesť prísnejší lockdown, a to do 15. februára. Táto legislatíva takisto na dočasné obdobie a s náležitým vyškolením oprávňuje na podávanie dávok proti koronavírusu i zubárov, veterinárov a farmaceutov. Ide o súčasť úsilia zaočkovať treťou dávkou vakcíny do Vianoc 30 miliónov ľudí v krajine.

Reuters konštatuje, že Nemecko sa dosiaľ stavalo k prípadnej povinnej vakcinácii zdržanlivo. Dôvodom boli napríklad obavy, že to ešte viac umocní nedostatok medicínskeho personálu. Podpora pre túto myšlienku ale vzrástla v dôsledku stúpajúceho počtu nakazených počas štvrtej vlny pandémie. Podporu zavedeniu očkovacej povinnosti vyslovil i nastávajúci kancelár Olaf Scholz. SPD, Zelení a FDP predstavili koaličnú dohodu budúceho nemeckého vládneho kabinetu 24. novembra. Nový kancelár Scholz z SPD, ktorý nahradí dosluhujúcu šéfku spolkovej vlády Angelu Merkelovú z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) po 16 rokoch vo funkcii, má byť zvolený v stredu.