Neuveriteľný nález! K žene sa po 50-tich rokoch vrátil stratený poklad

K žene sa opäť dostal jej snubný prsteň, ktorý stratila pri zbieraní zemiakov pred päťdesiatimi rokmi.

Ako píšu noviny The Guardian, teraz už 86-ročná Peggy MacSweenová verila, že svoj zlatý prsteň navždy stratila po tom, čo jej skĺzol z prsta, keď zbierala zemiaky v Benbecule na Hebridách. Ale po tom, čo sa Donald MacPhee, miestny obyvateľ, počas susedského rozhovoru dozvedel o stratenom prsteni, cieľavedomo zobral detektor kovov a dal si za úlohu poklad objaviť, sa všetko zmenilo.

Strávil tri dni hľadaním na pobrežnej lúke, kde bolo kedysi zemiakové pole. Táto oblasť sa v priebehu rokov stala obľúbeným miestom na popíjanie, čo viedlo k značnému počtu zakopaných krúžkov z plechoviek, ktoré hľadanie prsteňa sťažili. „Hľadal som tri dni a vykopal pri tom 90 dier. Problém je v tom, že zlaté prstene vydávajú na detektore rovnaký zvuk ako krúžky z plechoviek a našiel som ich veľmi veľa. Našiel som aj mnoho iných vecí ako sú napríklad podkovy a plechovky,” hovorí Donald.

„Ale na tretí deň som ten prsteň našiel. Bol som úplne ohromený. Prehľadal som plochu 5-tisíc metrov štvorcových. Bola to šanca jedna ku 100 000 a určite môj najlepší nález. Bola to náhoda. Bola v tom aj dobrá technika, ale hlavne som mal šťastie,” povedal dojatý nálezca pokladu. Po náleze prsteň okamžite priniesol priamo jeho majiteľke. „Bol v bezchybnom stave. Nasadila si ho na prst a stále jej sedel perfektne,“ vravel Donald. Dojatá bola aj samotná majiteľka. „Nemohla som tomu uveriť, ale bol to on. Myslela som si, že ho už nikdy neuvidím,” povedala Peggy.

„Vytriasala som si piesok z rukavíc a prsteň zmizol. Nevšimla som si to až kým som neprišla domov. Raz alebo dvakrát som ho šla hľadať, ale nevedela som ho nikde nájsť,” povedala o strate prsteňa. Jej manžel John, za ktorého sa vydala v júli 1958, zomrel pred pár rokmi. Hoci jej za prsteň kúpil náhradu, keď boli na dovolenke, Peggy je šťastná, že má svoj pôvodný po rokoch doma.