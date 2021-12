Vodičku autobusu vyhodili po 34 rokoch: Dôvod, ktorý postavil na nohy aj celebrity!

Tracey Scholes, vodička autobusu s 34-ročnou praxou, tvrdí, že bola prepustená za to, že je pre svoju prácu príliš nízka. Dôvodom je, že výrobca autobusov zmenil polohy spätných zrkadiel na vozidlách.

Ako píše portál Mirror, Tracey na svoj prvý pracovný deň v roku 1987 nespomína s nadšením, kolegovia ju neprijali príliš prívetivo. Žien, ktoré šoférovali autobus, bola v tej dobe len hŕstka. Priekopníčka Tracey sa však nevzdala, a svoju prácu vykonávala dlhé roky. Skúsenú vodičku teraz viac než prekvapilo, keď obdržala správu s výpoveďou.

Dôvodom podľa zamestnávateľa je to, že na autobusoch sa zmenila poloha spätných zrkadiel. Tracey je vraj príliš nízka na to, aby súčasne dosiahla na pedále aj kontrolovala zrkadlá a mohla tak bezpečne šoférovať. Meria 152 centimetrov. Tracey namiesto šoférovania autobusu ponúkli inú prácu, no za menšiu odmenu. Tracey túto výpoveď odmietla a odvolala sa. „Trhá mi to srdce, som vdova s tromi deťmi. Máme dom, hypotéku a blížia sa Vianoce. Nikdy predtým so mnou v práci nemali problém,“ sťažuje sa bývalá vodička autobusu.

Firma začala spätné zrkadlá meniť asi dva roky pred týmto incidentom. Počas šoférovania sa musela Tracey nakloniť aby videla dobre na zrkadlá a tým pádom nedočiahla na pedále. Tracey na to upozornila vedenie a šéfovia jej pridelili trasy na autobusoch, ktoré mali ešte staré zrkadlá. „Zrkadlá sú počas šoférovania snáď najdôležitejšia vec. Potrebujete ich keď bočíte za roh, alebo na autobusovú zastávku,“ tvrdí Tracey. „Roky som mohla jazdiť na všetkých autobusoch, ale teraz už autobusy so starými zrkadlami dochádzajú. Som ohromená, že sa ma takto chcú po 34 rokoch zbaviť, naozaj milujem svoju prácu. Veľa cestujúcich ma pozná,“ opisuje svoje sklamanie.

Tracey mala skvelý vzťah s kolegami: „Je to úžasná partia ľudí, mám od nich obrovskú podporu.“ Jej kolegovia spísali petíciu za to, aby si Tracey udržala prácu. Nazbierali viac ako 1700 podpisov. Go North West Ltd, Traceyin zamestnávateľ, sa vyjadril nasledovne: „Prepustená zo zamestnania bola kvôli tomu, že ďalej nie je schopná bezpečne ovládať firemné autobusy. Spoločnosť odmieta zvážiť Tracyine návrhy pre udržanie zamestnania. Našim jediným návrhom pre ňu je iná pozícia v spoločnosti. Bohužiaľ, nastala situácia, kvôli ktorej sme museli ukončiť pracovný pomer vodičky. Je to zložitý prípad a stále prebieha proces odvolania. Preto sa v tejto fáze procesu nemôžeme bližšie vyjadrovať."

Prípad dlhoročnej vodičiky Tracey v Británii rezonuje, postavili sa za ňu aj známe osobnosti – herečky Maxine Peake a Julie Hesmondhalgh a herec James Quinn. Poslali jej správy a vyjadrili podporu. ,,Také niečo by mi vo sne nenapadlo,“ povedala dojatá žena.