Koronavírus aj v ZOO: Nakazili sa dve hrošice, aké majú príznaky?

V zoologickej záhrade v belgických Antverpách sa potvrdilo ochorenie covid-19 u dvoch hroších samíc.

Podľa ošetrovateľov by mohlo ísť o prvý známy prípad covidu-19 pri tomto druhu, uviedla agentúra Reuters. Hrošice Imani a Hermien sú staré 14 a 41 rokov a okrem nádchy nemajú žiadne príznaky. Zoo ich však preventívne premiestnila do karantény. "Ak viem, je to u tohto druhu prvýkrát. Celosvetovo bol tento vírus zaznamenaný predovšetkým u ľudoopov a mačkovitých šeliem," uviedol veterinár antverpskej zoo Francis Vercammen.

Predpokladá sa, že sa koronavírus preniesol zo zvieraťa na človeka, a je preukázané, že sa dostal aj z človeka na zviera. Domáce zvieratá vrátane mačiek, psov a fretiek sa nakazili po kontakte so svojimi majiteľmi. V zoologických záhradách boli zaznamenané prípady koronavírusu u zvierat, ako sú veľké mačky, vydry, primáty a hyeny. Choroba sa rozšírila aj v chovoch noriek a medzi voľne žijúcimi zvieratami, napríklad jeleňmi. Zoo v Antverpách príčinu nákazy vyšetruje. Žiadny z ošetrovateľov nemal v poslednej dobe príznaky Covid-19 ani nebol pozitívne testovaný na tento vírus, uviedla zoo v belgickom meste.