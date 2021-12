Dvojnásobná mama vzbudzuje pozornosť na ulici, zo života jej robia peklo: Keď ju uvidíte, pochopíte!

Zo života jej robia peklo. Dvojnásobná mamička smutne priznáva, že keď ju uvidia cudzí ľudia, radšej prejdú na druhú stranu ulice. Čo im tak vadí?

Ako uvádza portál The Sun, 23-ročná mamička Amy Smith si dala svoje prvé tetovanie urobiť, keď mala len 13 rokov. Odvtedy jej ich na tele pribudlo neúrekom a niektoré si dokonca urobila úplne sama. Mama 6-ročného Elijaha a ročného Remyho však len ťažko hľadá slová na to, čím si prechádza.

Modelka Amy priznáva, že ostatné mamy a otcovia ju kvôli jej tetovaniam odsudzujú. Podľa jej slov ju ochrankári sledujú v obchodoch a iní rodičia prechádzajú cez cestu, aby ju držali ďalej od ich detí. Musela si dokonca vypočuť, že „takto by nemala vyzerať“ a sama dodáva, že jej je z toho zle. Jej starší syn Elijah je veľmi pozorný a svoju mamičku obzvlášť chráni, keď ju rozrušia cudzie komentáre. Šesťročný chlapec jej dokonca kreslí svoje vlastné tetovacie návrhy, aby ju rozveselil.

„Rodičia v mojom veku vedia veľmi odsudzovať. Moje deti boli svedkami negatívnych komentárov a vidia, čo to vo mne vyvoláva. Mám pocit, že moje deti sú vďaka tomu tolerantnejšie ako väčšina ľudí,“ priznáva Amy. Občas sa však stretáva aj s pozitívnymi ohlasmi, ktoré ju vždy veľmi potešia. „Viem, že ako rodič by som sa nemala báť byť tým, kým chcem byť. Niekedy mi ľudia povedia: Si rodič alebo si žena, takže by si nemala takto vyzerať. Ale ja nič neľutujem. Moje tetovania mi zmenili život. Prinieslo mi to veľa príležitostí a môžem robiť naozaj úžasné veci. Som spokojná s tým, kto som, a chcem povzbudiť aj svoje deti, aby sa cítili rovnako,“ povedala dvojnásobná mamička Amy.

Amy chce využiť svoje sociálne médiá na to, aby ukázala, že tetovanie môže byť skvelou formou umenia. Dúfa, že svojich synov vychová tak, aby boli otvorení a akceptovali ostatných bez ohľadu na to, ako vyzerajú alebo sa obliekajú.