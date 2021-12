Pápež nešetril kritikou, prehovoril o nacistických táboroch: Bratia a sestry, to sa deje i dnes

Pápež František odsúdil v piatok neľudské podmienky, v ktorých podľa jeho slov žijú tisícky migrantov. Počas modlitieb venovaným migrantom v cyperskom hlavnom meste Nikózia poukázal aj na "zotročovanie" takýchto ľudí a kritizoval všeobecnú ľahostajnosť k týmto javom. Informoval o tom server Vatican News aj agentúry DPA a AFP.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi na stretnutí s utečencami prirovnal súčasnú situáciu aj ku koncentračným táborom z minulého storočia. Uviedol, že ostnaté drôty bránia vo vstupe utečencom, ktorí prichádzajú žiadať o pomoc a bratstvo. "Je mojou povinnosťou na to upozorňovať," povedal František.

Dnes sú podľa neho mnohí ľudia prekvapení, ako mohli v 20. storočí existovať internačné nacistické tábory, ako aj zadržiavacie tábory stalinskej éry. "Bratia a sestry, to sa deje i dnes!" varoval. Zdôraznil, že je potrebné "otvoriť si oči".

Pápež odsúdil tiež ľahostajnosť mnohých ľudí. "Vidíme, čo sa deje," povedal. "Horšie je, že si na to zvykáme," dodal. Vinné sú podľa neho i bohaté a rozvinuté oblasti sveta - ako napríklad Európa. Spomenul napríklad to, že migrantov utekajúcich pred vojnou západné krajiny často odmietajú a posielajú do táborov, kde im hrozí mučenie či iné formy zlého zaobchádzania.

Pápež začal svoju päťdňovú apoštolskú cestu vo štvrtok. Je iba druhým rímskym pápežom, ktorý zavítal na Cyprus, kde žije gréckopravoslávna väčšina. Túto stredomorskú krajinu v roku 2010 navštívil dnes už emeritný pápež Benedikt XVI. V sobotu sa pápež František presunie do Grécka, kde navštívi i ostrov Lesbos.

Ide o Františkovu 35. zahraničnú cestu v úrade pápeža, ktorý zastáva od jari 2013.

Svätá stolica v piatok potvrdila, že 12 uchádzačov o azyl bude môcť na znak solidarity odletieť z Cypru do Talianska. Ako píše agentúra DPA, ide zrejme o časť skupiny 50 migrantov, ktorí majú byť v nasledujúcich týždňoch premiestnení do Talianska.