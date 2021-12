Považujete sex s robotom za neveru? Tento prieskum vás dorazí na plnej čiare

Sex s robotom by sa podobal masturbácii a nešlo by o neveru, mohol by však u ľudí vytvárať nerealistické predstavy o sexe, domnieva sa podľa výskumu väčšina oslovených Čechov.

Za dotazníkovým prieskumom stojí Centrum Karla Čapka pre štúdium hodnôt vo vede a technike, jeho výsledky boli v piatok prezentované na konferencii Intímne s robotmi: Sociálne, psychologické a etické aspekty v pražskom sídle Akademie věd ČR (AV ČR).

Výskumníci sa v dotazníku pýtali nielen na názor na rôzne typy takzvaných sexbotov, od umelej panny či panáka bez akejkoľvek inteligencie či jednania po robota v jednaní i vzhľade totožnom s človekom, ale aj na ich možné výhody či nevýhody, preferovaný vzhľad či etiku ich využívania. Podľa autorov ide o jediný výskum na podobnú tému v tomto rozsahu v Česku.

Rozsiahly onlinový dotazník so 180 otázkami respondenti vypĺňali od júna 2019 do mája 2020. Výskum vychádzal z odpovedí 1 375 Čechov, z ktorých bolo 48 percent žien. Autori upozornili, že nešlo o reprezentatívnu vzorku populácie, ale skôr o názory mladších ľudí, ktorí sú o téme sexuálneho styku s robotmi ochotní baviť. Podrobnejšie výsledky i demografiu opýtaných možno nájsť vo verejne prístupných súboroch štatistika a psychológa Daniela Dostála, ktorý výstup v piatok prezentoval.

89 percent oslovených podľa výskumu súhlasilo, že sex s robotom by bol bezpečný. Viac ako tri štvrtiny tiež súhlasili, že takýto styk by bol podobný masturbácii, nepovažovali by ho za neveru a mohol by okrem iného spestriť sexuálny život. Podľa 71, respektíve 72 percent opýtaných by mohol umožniť pedofilom a zoofilom uspokojiť ich potreby bez toho, aby spôsobili ujmu deťom či zvieratám.

Za najväčší problém ľudia považovali fakt, že by sex s robotmi mohol utvárať nerealistické predstavy o sexe a viedol by k strate záujmu o sex s ľuďmi. S týmito tvrdeniami súhlasilo 91, respektíve 86 percent ľudí. Za neprirodzený styk s robotmi označilo 58 percent ľudí, viac žien ako mužov. Tie sa tiež viac než muži domnievali, že sex s robotmi by posilnil predstavu, že je partner či partnerka iba objektom na uspokojenie sexuálnych potrieb.

Oslovení najviac súhlasili s tým, že by bolo správne sexboty využiť na zabezpečenie kvalitného sexuálneho života hendikepovaných ľudí (94 percent) či ako náhrada za prostitútky a prostitútov (89 percent). V 83 percentách ľudia súhlasili s tým, že by takýto robot mohol slúžiť na uspokojenie najtajnejších sexuálnych fantázií.

Čo sa týka vzhľadu sexbotov, respondenti by uprednostnili najmä ich adaptabilitu, teda okrem možnosti vybrať si celkový výzor aj napríklad možnosť meniť veľkosť poprsia či penisu. 97 percent ľudí tiež súhlasilo s tým, že by mali roboti mať viacero módov správania, ako napríklad vášnivý, maznavý, submisívny či dominantný.

Autormi výskumu sú vedec David Černý z Ústavu štátu a práva AV ČR a lekár Zlatko Pastor, ktorí na piatkovej konferencii predniesli svoj pohľad na súčasnú problematiku sexuálneho styku s robotmi. Okrem nich prehovorili na tému rôznych podôb robotov v ošetrovateľstve či starostlivosti o seniorov ďalšie odborníčky a odborníci.