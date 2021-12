Krásna Ella († 27) to nezvládla: Osudové rozhodnutie! Smutné, čo ju k tomu dohnalo

Mala len 27 rokov a celý život pred sebou. Krásna blondínka sa rozhodla siahnuť si na vlastný život. Je nesmierne smutné, čo ju k tomu dohnalo.

Ako uvádza portál Mirror, telo 27-ročnej Elly Emery našli v jej dome v anglickom meste Huddersfield. Blondínka bola sekretárkou v právnickej kancelárii a čiastočne sa zaoberala aj umelými riasami. Krásna mladá žena údajne bojovala so sebaúctou a nakoniec si siahla na život kvôli obavám, že sa jej partner rozpráva s inými ženami. Na súde odznelo, že dievčina mala už v minulosti problém s úzkosťou a dokonca sa už raz o samovraždu pokúsila.

K tragickej udalosti došlo 15. júna 2019. Na súde odznelo, že Ella a jej partner Jack mali veľmi ostrý vzťah, pretože Ellu hnevalo, že Jack chodí von popíjať s kamarátmi a ona chcela byť doma v byte, ktorý si spoločne kúpili. Bála sa o peniaze a stresovala ju aj starostlivosť o starých rodičov, ktorých pravidelne navštevovala.

V noci pred jej smrťou išiel Jack na drink do miestnej krčmy, aby oslávil kamarátove narodeniny, kým ona zostala doma. Neskôr v tú noc začala mať podozrenie, že to nebola len chlapčenská párty a že by tam mohli byť aj mladé ženy. Bála sa, že by sa s nimi Jack mohol rozprávať, a tak vymyslela plán.

Keď sa vrátil domov, v skorých ranných hodinách mu zobrala telefón a v jeho mene napísala inej žene v snahe niečo zistiť. Jack, ktorý mal v čase smrti jeho partnerky len 24 rokov, na súde povedal, že by nikdy nenadviazal kontakt s inými ženami. „Miloval som každý jej kúsok,“ povedal na súde. Jack spočiatku skončil v rukách polície kvôli podozreniu, že môže mať prsty v tomto smutnom prípade. Po vyhodnotení dôkazov ho prepustili.

Ella si podľa slov pomocnej koronerky prešla v živote ťažkými časmi. Ako mladé dievča bola nebojácna a spoločenská a bola ochrankyňou svojho staršieho brata Ronnieho, ktorý bol šikanovaný. Neskôr si našla staršieho partnera, ktorý sa ju snažil ovládať, avšak ona ho opustila. „Predávkovala sa. Vytvorila si vzťah s Jackom a jej citlivými emocionálnymi spúšťačmi bola vernosť a lojalita. Znepokojovalo ju, že Jack pravidelne chodí von so svojimi priateľmi a ona zostáva sama doma, “ povedala koronerka.

„Ella bola najkrajšia mladá žena, ale jej rodina a priatelia vedia, že bola oveľa viac než len to. Bola nielen krásna, ale bola tou najohľaduplnejšou, milujúcou a starostlivou osobou s veľkým charakterom. Jej dôvtip, zmysel pre humor a živosť rozžiarili každú miestnosť, do ktorej vošla,“ vyznala Elle lásku jej mama Jane.