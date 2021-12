Česko pripravuje vyhlášku o povinnom očkovaní proti COVID-19: Pozrite, čo plánujú

České ministerstvo zdravotníctva pripravuje vyhlášku o povinnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19 pre vybrané skupiny obyvateľov. Vyjsť by mala na budúci týždeň.

Ako informuje spravodajský portál iDNES.cz, v piatok to na tlačovej konferencii oznámil minister zdravotníctva v demisii Adam Vojtěch.

Povinné očkovanie sa bude týkať seniorov vo veku od 60 rokov a vybraných pracovných skupín. Medzi ne patria poskytovatelia zdravotných služieb a ich zamestnanci, poskytovatelia sociálnych služieb alebo osoby, ktoré sa na poskytovaní podieľajú, ľudia, ktorí sa pripravujú na povolanie v zmienených službách, zamestnanci hygienických staníc, príslušníci bezpečnostných zložiek, strážnici obecnej polície, dobrovolní hasiči, vojaci či zamestnanci spravodajských služieb.

Povinná vakcinácia proti koronavírusu by sa mala začať v marci 2022, no termín môže ešte upraviť alebo zrušiť budúca vláda. Jej Anticovid tím v minulosti nesúhlasil s očkovaním seniorov nad 60 rokov a bol za prioritné preočkovanie ľudí, ktorí čakajú na tretiu dávku, a členov vybraných profesií. „Či budúca vláda vyhlášku zmení, to už, samozrejme, bude na nej. Samozrejme, to pokojne urobiť môže, je to v jej kompetencii. Za nás sme presvedčení o tom, že je to v tejto chvíli správna cesta,“ vyjadril sa Vojtěch.

Podľa odchádzajúceho ministra je správne ísť cestou povinného očkovania. „Keď sa pozrieme na vyjadrenia európskych politikov, tak je jasné, že Európa sa obracia k povinnej vakcinácii proti COVID-19. Česko by malo ísť tiež touto cestou,“ povedal.

Po Novom roku by podľa Vojtěcha mohli v Česku rásť počty nakazených a hospitalizovaných, keďže počas sviatkov sa ľudia viac stretávajú s rodinami a priateľmi. Minister avizoval testovanie v školách 20. decembra, čo by malo zaistiť, že nenastane masívny presun nákazy do rodín. Vojtěch tiež neodporučil, aby rodiny nerobili návštevy aj na Mikuláša, pretože predstavujú riziko. „Nesporne nepredpokladám, že by Mikuláš, čert a anjel nosili respirátory,“ povedal.