Totálne šialené, čo bola ochotná spraviť, aby bývalý žiarlil! Možno by stačilo, keby mu napísala

Ako spomína portál New York Post, žena naaranžovala falošnú svadbu. So všetkým, čo k nej patrí. ​​​​​​​Mala profesionálneho fotografa aj ženícha, aj keď len falošného. Zúfalo sa tak snažila prinútiť žiarliť svojho bývalého partnera.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Tak veľmi dúfala, že sa jej ex znova ozve. Svoj príbeh zdieľala na Tiktoku, kde vystupuje, ako @dieschaklin a video si získalo 1.5 milióna zhliadnutí. Vo videu ukázala profesionálne svadobné fotografie s jej novým, falošným manželom. Nik by netipoval, že všetko je len trik a svadba nie je skutočná.

Nevesta na fotkách pózuje pri okennom parapete v úžasných bielych šatách a krásnych šperkoch či tancuje so svojim novým manželom. Podľa fotografií to dokonca vyzerá tak, že tam mala sprievod koní. No zdá sa, že celý dopodrobna naplánovaný falošný ceremoniál vyšiel na zmar! V popise videa slečna napísala: „Najhoršie na tom celom je, že bývalý si môj príbeh pozrel, ale aj tak ma neoslovil!“ Toľko snahy a pre nič.

Ľudí tento bizarný príbeh zaujal, no nie všetci boli rovnakého názoru. „Asi nie som v poriadku ani ja, pretože sa mi na tom nezdá nič zlé,“ podporila ženu komentárom jedna z diskutujúcich. „Ten kôň je platený herec!“ zavtipkoval iný používateľ. Iný nechápali, kam tým smerovala, veď hádam nečakala, že sa jej bývalý ozve v deň jej svadby. „Prečo by ťa otravoval na váš svadobný deň?“ kritizovali ženu v komentároch. Iní argumentovali, že si ex mohol pomyslieť, že už je asi neskoro ozvať sa.

Niektorí slečnu podporili a priznali, že spravili to isté. „Urobila som to čo ty, a ono to fungovalo! Na moju falošnú svadbu prišiel môj ex, zastavil celú svadbu a požiadal ma o ruku!“ opisuje rozprávkový koniec žena v komentároch.