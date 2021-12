EP chce ukončiť týranie zvierat: Ubližujeme dobytku aj našim farmárom, skonštatoval europoslanec Hojsík

Týranie zvierat počas prepravy sa musí skončiť. Rozhodol o tom vo štvrtok Vyšetrovací výbor Európskeho parlamentu pre ochranu zvierat počas prepravy (ANIT).

V záverečnom hlasovaní výbor, ktorého podpredsedom bol slovenský europoslanec Martin Hojsík (PS), schválil nielen záverečnú správu, ale aj odporúčania na lepšiu ochranu zvierat.

Výbor, ktorý prijatím tejto správy ukončil svoju činnosť, požaduje lepšie vymáhanie platných zákonov, ale aj sprísnenie podmienok pre transport zvierat napríklad obmedzením maximálnej dĺžky trvania prepravy niektorých zvierat a prísnejšie kritéria pre export do tretích krajín.

"Dlhé transporty živých zvierat sú kruté a nelogické. V súčasnosti je normálne, že sa živý dobytok preváža zo Slovenska až do Kazachstanu. Cesta trvá aj dva týždne, počas ktorej sú zvieratá natlačené v nákladnom aute bez dostatočnej starostlivosti. Realita transportov je aj taká, že prevážame ovce zo Slovenska do Líbye len preto, aby ich na konci cesty čakala smrť," povedal Hojsík pre TASR.

Podľa jeho slov problémom je systém, ktorý znevýhodňuje menších európskych farmárov a nepodporuje miestne spracovanie zvierat. Spresnil, že napríklad slovenským chovateľom sa často ekonomicky viac oplatí naložiť živé zvieratá do nákladných áut a odviezť ich na zabitie do Nemecka. Pre zvieratá i pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo na Slovensku by bolo pritom lepšie, aby sa zvieratá usmrcovali čo najbližšie k miestu chovu. "Súčasná situácia ubližuje zvieratám aj našim farmárom," konštatoval Hojsík.

Neochránila ich ani vakcína: Stal sa vianočný večierok najväčším ohniskom omikronu v Európe?

Upozornil, že schválené boli aj odporúčania výboru na obmedzenie dĺžky trvania prepravy nákladnými autami na nie viac ako osem hodín, vždy, pokiaľ to podmienky dovolia. Zmeniť by sa mala tiež doba, keď už nemôžu byť prevážané gravidné zvieratá, a to z posledných desať percent doby gravidity na posledných 30 percent. Mal by byť obmedzený aj transport odstavčiat mladších ako 35 dní.

"Celkovo však platí, že zvieratá by nemali trpieť, ak nemusia. Ak by mohli ísť na bitúnok blízko farmy, netrpeli by počas prevozu. Musí sa skončiť doba, keď zvieratá prevážame len preto, aby boli na konci cesty porazené, ak vôbec tú cestu prežijú. Mäso zo zúbožených zvierat pochopiteľne nemôže byť dobré ani pre ľudí," povedal Hojsík.

Po rozhodnutí výboru ANIT bude ďalším krokom presvedčiť celý Európsky parlament aby jeho správu schválil, a spoločne zatlačiť na Európsku komisiu, aby prišla so zmenami nariadenia o transportoch zvierat - podľa návrhu europoslancov.