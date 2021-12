Tak tá sa musela zblázniť! Má doma takmer 200 vianočných stromčekov: Jeden je aj tam, kde by ste to najmenej čakali

Matka a babička Shay, z mesta Tulsy v Oklahome, si kúpila svoj prvý vianočný stromček v roku 1982, teraz ich má 168! Na ozdoby už minula viac ako 90.000 eur.

Ako spomína portál The Sun, Shay začína pomaličky zdobiť už prvý víkend v októbri a pokračuje až do decembra. Stíha pri tom aj pracovať na plný úväzok ako kaderníčka. V rozhovore pre televíziu TLC v relácií Moje zvláštne posadnutosti priznala, že jej vianočná výzdoba je asi trošku netradičná: „Som posadnutá, uvedomujem si, že moja výzdoba je tak trochu šialená.“

Milovníčka Vianoc má doma nie jeden vianočný stromček, ale hneď niekoľko! V každej miestnosti domu je minimálne jeden. Dokonca aj jej zlatá rybička má svoj vlastný stromček. Každý z nich má dokonca svoju tematiku, od podmorského sveta až k cigaretovému stromčeku. „Najmenší z nich je kovový a má asi 15 cm, a najväčší má cez 3 metre. Ozdobiť takýto obrovský stromček mi trvá asi 12 hodín,“ pochválila sa Shay.

„Stromčeky mám v práčovni, v garáži, v skrini ešte žiadneho nemám, ale aj to sa môže stať,“ dodáva so smiechom. Vianočný stromček má dokonca aj v kúpeľni, a to priamo vo vani: „Je to to najdivnejšie umiestnenie zo všetkých stromčekov, ktoré mám. Hovorím mu budoárový stromček. Dokonca je to divnejšie, ako stromček s maškrtami môjho psa. Ten má na sebe dokonca aj hot-dogy, takže si do neho môže kedykoľvek zobnúť!“ opisuje Shay.

Shay je perfekcionistka, a tak si pri zdobení dá na všetkom záležať. Meria vzdialenosti medzi ozdobami aj svetielkami, aby sa uistila, že je všetko dokonalé. Možno preto jej dekorovanie zoberie až 40 hodín času týždenne. Má totiž 50.000 ozdôb a 100.000 svetielok. Toľko svetielok pochopiteľne ovplyvní aj účet za elektrinu. Ten sa včas sviatkov zdvojnásobí, no rodinka ušetrí peniaze inde.

„December a január nepotrebujeme toľko vykurovať, pretože teplo im vydávajú svetielka a dekorácie aj rovnako udržujú teplotu v dome,“ vysvetľuje manžel Thomas. Thomas nemá také nadšenie pre zdobenie ako jeho polovička, a bol by radšej, keby peniaze minuli radšej na dovolenku. Aj keď Shay nakupuje ozdoby zásadne v povianočných výpredajoch, stále to nie je lacný špás. Každoročne minie na dekorácie a svetielka cez 2.500 eur.

„Môj otec miloval Vianoce. Keď som bola dieťa, nemali sme príliš veľa peňazí. Kúpili sme ten najlacnejší stromček, ktorý sme našli, a to bolo všetko,“ spomína na svoje detstvo Shay. Odkedy stratila oboch rodičov a neudržuje kontakt so súrodencami, snaží sa Vianoce užívať si o to viac. „Láskou, ktorú mám pre zdobenie, si vynahrádzam to, čo mi chýba,“ priznáva Shay.

Shay si ozdoby a všetky svoje stromčeky každý rok fotí, a po sviatkoch začína s náročnou prácou, ktorou je skladanie ozdôb a skrývanie vianočných svetielok.