NASA je v pozore, asteroid sa rúti smerom k Zemi! Odborníci ho považujú za potencionálne nebezpečný

Smeruje k nám vesmírny objekt o veľkosti takmer 330 metrov. Mal by okolo nás preletieť už 11. decembra.

NASA tento asteroid pomenovala 4660 Nereus a zistila, že sa dostane do vzdialenosti takmer 7,5 milióna kilometrov od Zeme. Ako spomína portál The New York Post, odborníci ho považujú za potencionálne nebezpečný. Netreba však podliehať panike, neočakáva sa, že asteroid dopadne na našu Zem. Ak pôjde všetko tak, ako má, preletí okolo našej planéty rýchlosťou niečo cez 23.500 km za hodinu.

Vedci z NASA predpokladajú, že po prelete teleso zostane od nás vzdialené 3.8 milióna kilometrov. To je 10-násobok vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom. Môže sa zdať, že to je celkom ďaleko, odborníci však majú iný názor. NASA považuje všetko, čo okolo Zeme preletí, a je k nám bližšie, ako 193 miliónov kilometrov za takzvaný „objekt blízko Zeme" (NEO). Úlohou expertov je všetky tieto NEO objekty sledovať, či nie sú na kolíznom kurze s našou planétou. Takýchto objektov sú tisíce a ich počet sa neustále zväčšuje. Malá zmena trajektórie by pre nás mohla znamenať katastrofu!

Asteroid Neureus, ktorý nás tento mesiac poteší svojim preletom nie je pre NASA nič nové. Prvýkrát ho spozorovala v roku 1982 astronómka Eleanor Helin. Toto teleso okolo Zeme prechádza pomerne často, dokonca natoľko, že NASA a JAXA, japonská vesmírna agentúra, kedysi zvažovali, že ju odrazia z kurzu kozmickou loďou Hayabusa. Neurobili však tak, namiesto toho sa rozhodli zamerať na asteroid 25143 Itokawa. Bolo to súčasťou ich testu presmerovania asteroidov.

