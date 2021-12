New York rozžiaril vianočný stromček: Atrakciu sledovali desaťtisíce ľudí

K jedným zo symbolov amerických Vianoc jednoznačne patrí rozsvietenie vianočného stromčeka v Rockefellerovom centre na newyorskom Manhattane.

Po 2 rokoch od vypuknutia pandémie sa na tejto slávnosti zúčastnili desaťtisíce ľudí.

Prvý december znamenal pre Newyorčanov slávnosť, na ktorú sa tešia celý rok. V Rockefellerovom centre sa totiž v stredu večer konalo rozsvietenie tohtoročného 24-metrového vianočného stromčeka. Táto pocta prináležala newyorskému starostovi Billovi de Blasiovi. Nočnú oblohu tak osvietilo 50-tisíc svetielok, obtočených okolo smreka, na ktorého vrchole žiarila 408-kilová hviezda. Sám ihličnan váži 12 ton a do New Yorku ho priviezli z 225 kilometrov vzdialeného mesta Elkton v štáte Maryland. Táto vianočná tradícia bola pre pandémiu koronavírusu vlani výrazne obmedzená, no tohto roku ju Newyorčanom vynahradili v plnej paráde bez prísnych nariadení.