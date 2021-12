Vo veku 102 rokov zomrel legendárny český cestovateľ: Zikmundovi splnia posledné prianie

Legendárny český cestovateľ Miroslav Zikmund zomrel vo veku 102 rokov. So svojím kolegom Jiřím Hanzelkom v 50. a 60. rokoch prešli autom Afriku, Južnú Ameriku i Áziu. V cestách po svete mohol potom pokračovať až po roku 1989.

Miroslav Zikmund sa narodil v roku 1919. S Jiřím Hanzelkom boli spolužiaci na vysokej škole obchodnej. Cestu okolo sveta začali plánovať už v roku 1938, no druhá svetová vojna ju zhatila. Počas nej sa aspoň učili cudzie jazyky – Hanzelka ich zvládol štyri, Zikmund dokonca osem. Po vojenčine presvedčili ministerských úradníkov aj automobilku Tatra, aby ich plán podporili. Cestu mali financovať propagáciou Československa, vozidiel Tatra a cestovateľskými reportážami. Vyrazili na jar 1947 v osobnom aute Tatra 87 a vrátili sa na jeseň 1950. Prešli Afriku, pričom ako prví autom prekonali Núbijskú púšť a vztýčili prvú československú vlajku na hore Kilimandžáro. Cez Atlantik prešli do Južnej Ameriky a cestu skončili v Mexiku.

V roku 1959 sa dvoma nákladnými autami Tatra 805 vydali smerom na východ. Cez Balkán, Turecko, Pakistan a Indiu až do Indonézie a Japonska. V roku 1964 sa cez Sovietsky zväz vrátili domov. V Prahe ich vítalo zaplnené Staromestské námestie. V roku 1968 Zikmund podporil reformných komunistov a nasledujúcich 20 rokov tak nemohol nikam cestovať ani publikovať. Po roku 1989 navštívil USA a Austráliu, do ktorých sa predtým nemohol pozrieť. Prešiel však aj ďalšie krajiny, no už bez Hanzelku, ktorého trápilo zdravie. Ten zomrel v roku 2003 vo veku 82 rokov. Obaja dostali najvyššie české vyznamenania. Zikmund zomrel v stredu v Prahe, kde bol pre vysoký vek hospitalizovaný. Posledná rozlúčka bude v súkromí v Zlíne, kde žil so svojou životnou družkou. Súkromný pohreb bol jeho prianím.

