Fakt sa to stane?! Rakúsky exkancelár Kurz sa má stiahnuť z politiky a povedať toto

Bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz podľa tamojších médií odstúpi z čela vládnych ľudovcov (ÖVP) a úplne sa stiahne z politického života.

Na 11:30 ohlásil tlačovú konferenciu. Nástupcom Kurza na čele strany sa má stať rakúsky minister vnútra Karl Nehammer. Podľa serveru Krone tridsaťpäťročný politik svoj odchod do ústrania zdôvodní nedávnym narodením syna. ,,Keď som svoje čerstvo narodené dieťa videl, tak mi to došlo“, cituje Kurza tento web.

Kurz, ktorý bol najmladším kancelárom v dejinách Rakúska, odchod z čela vlády oznámil 9. októbra kvôli vyšetrovaniu pre podozrenie z úplatkárstva a zneužitia dôvery. Štátne zastupiteľstvo politika a niekoľko jeho najbližších kolegov vyšetruje kvôli podozreniu, že v roku 2016 nechali za peniaze daňových poplatníkov vypracovať prieskumy verejnej mienky sfalšované v Kurzov prospech.

To malo zabezpečiť postup mladého politika do čela strany aj vlády. Všetci obvinení popierajú. Na čele koaličnej vlády so Zelenými, ktorí na odchod Kurza tlačili, ho nahradil vtedajší minister zahraničia Alexander Schallenberg.