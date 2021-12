Kozmetička sa počas zákroku hádala s frajerom po telefóne, dopadlo to desivo: Sledujte, ako dokrvavila krásnu ženu!

Chcela sa dať skrášliť, dopadlo to hororovo!

Asli Ilhan (42) z Turecka sa udržuje vo forme a rozhodla sa, že svojej tvári dopraje sviežejší a mladistvejší vzhľad. Preto si buchla po vrecku a objednala sa na omladzujúci zákrok takzvaný facelifting. Dostavil sa však výsledok ako zo zlého sna.

This is awful - so unprofessional. 😠 Posted by The Sun on Wednesday, December 1, 2021

Asli išla ku kozmetičke na druhý laserový zákrok, ktorý si vyžaduje skutočne veľkú profesionalitu a ostražitosť kozmetičky. Tá si však zjavne so zodpovednosťou hlavu nelámala. Podľa slov zákazníčky nemala totiž citlivému zákroku venovať dostatočnú pozornosť. Ako informuje britský denník The Sun, žena sa mala v čase, keď vykonávala facelifting, hádať so svojím priateľom cez telefón. Asli dodala, že v tej chvíli pocítila na svojej tvári nepríjemné pálenie a všimla si, že sa jej kozmetička dostatočne nevenuje. Zúfalú zákazníčku po ceste domov tak štípala tvár, že ihneď utekala do lekárne, aby jej tam dali nejaký krém na zmiernenie bolesti.

Okrem pálenia však Asli hovorí aj o jazvách, ktoré sa jej začali tvoriť po celej tvári, takisto ju to celé veľmi poznačilo aj po psychickej stránke. Poškodená zažalovala dotyčnú kozmetičku a na súde sa nechala počuť, že už nikdy nevstúpi do žiadneho salónu krásy. "Ľudia robia chyby, no ja som za túto zaplatila vysokú daň. Teraz má väčší problém ako ochabnutú kožu, mám jazvy po celej tvári a cítim sa hrozne," povedala nešťastná žena. Turecký súd v ošemetnom prípade rozhodol, že kozmetička musí klientke za ujmu zaplatiť odškodné v prepočte necelých 200 eur a to v 10 splátkach.

Pre Asli je takáto pokuta nedostatočná. "Absolútne nesúhlasím s rozhodnutím súdu," uzavrela.