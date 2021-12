V Poľsku prebiehala debata o úplnom zákaze potratov: Ľudia vyšli do ulíc

Poľskí poslanci v stredu debatovali o návrhu zákona, ktorý by v krajine úplne zakázal ženám možnosť podstúpiť potrat.

Zástupcovia niekoľkých strán, vrátane najsilnejšieho Práva a spravodlivosti (PiS), dali najavo, že chcú zákon zamietnuť v prvom čítaní. Podľa nového zákona by za potrat hrozil rovnaký trest ako za vraždu.

V Poľsku už teraz platia prísne obmedzenia interrupcií, tehotenstvo sa dá legálne ukončiť jedine vtedy, keď je dôsledkom znásilnenia či incestu alebo keď ohrozuje život matky. Proti ďalšiemu možnému sprísneniu existujúcich zákazov sa vo Varšave aj v ďalších mestách konali protesty.

Poslanci sa návrhom na úplný zákaz potratov zaoberali na podnet občianskej iniciatívy, ktorú podpisom podporilo 130-tisíc ľudí. Stojí za ňou Mariusz Dzieržawski, protipotratový aktivista, zakladateľ Nadácie Pro – právo na život. "Ak štát podporuje zabíjanie najslabších, ničí základ, na ktorom je postavený. Základom je totiž morálka," povedal v stredu v Sejme, dolnej komore parlamentu.

Podľa návrhu zmeny trestného zákonníka by za potrat hrozili tresty ženám, lekárom a "potratovej lobby". Podľa jedného z paragrafov by mohol byť trestný aj spontánny potrat, ak by vyšetrovatelia došli k záveru, že tehotná "sa nesprávala tak opatrne, ako by to zodpovedalo žene v jej stave".

Proti zákonu ostro vystúpili najmä ľavicové poslankyne. "Trest za znásilnenie – šesť rokov. Trest za vykonanie potratu, ktorý je následkom znásilnenia – 25 rokov," upozornila poslankyňa opozičná Levice Katarzyna Kotulová. "Ide o barbarský návrh nadácie fanatikov," vyhlásila.

Proti návrhu sa konali demonštrácie okrem Varšavy napríklad v Poznani, Vroclavi, Katoviciach, Krakove a inde. Na zhromaždení pred Sejmom si ženy pripomenuli pamiatku Izabely z Pszczyny. Táto 30-ročná žena zomrela na septický šok po tom, čo lekári v nemocnici čakali, kým jej odumrie poškodený plod. "Už žiadnu ďalšiu!", stálo na transparentoch, ktorý priniesli účastníčky protestu. "Vrahovia!", kričali tiež.

"Strašne sa bojím, to je môj hlavný pocit. Chcela by som mať dieťa, ale bojím sa ho mať v Poľsku kvôli tomu, že sa mi nedostane pomoc," povedala jedna z demonštrantok.

Protidemonštráciu usporiadali aktivisti žiadajúci zákaz potratov. Keď hovorili odporkyne potratov, prehlušovali ich príhovory zvuky hlasného detského plaču. Podľa poľských médií budú poslanci v prvom čítaní o úplnom zákaze potratov hlasovať zrejme vo štvrtok.