Organizovanému zločinu v súvislosti s migrantmi odzvonilo! Litva zavedie tvrdé opatrenia

Litovská vláda v stredu oznámila, že požiada parlament, aby od 10. decembra vyhlásil na hraniciach s Poľskom výnimočný stav snahe zabrániť prevádzaniu migrantov.

Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa litovskej ministerky vnútra Agne Bilotaiteovej by po vyhlásení núdzového stavu mohli príslušníci pohraničnej stráže vykonávať aj kontroly "podozrivých vozidiel". Litovská prokuratúra v súčasnosti vyšetruje už 60 prípadov prevádzačstva, pričom dochádza aj k vzniku nových prevádzačských sietí.

"Vidíme pokusy našich vlastných skupín organizovaného zločinu spolupracovať s bieloruským organizovaným zločinom na prevádzaní migrantov," povedala Bilotaiteová novinárom pred zasadnutím vlády. "Túto sekundárnu migráciu musíme zastaviť predtým, než naberie na obrátkach, uviedla ministerka.

Litovská vláda má tiež v piatok požiadať parlament o predĺženie existujúceho výnimočného stavu pri hraniciach s Bieloruskom a v areáloch táborov pre migrantov, ktorí odtiaľ prišli.

Migranti do Litvy, rovnako aj do Lotyšska a Poľska, začali prichádzať po tom, ako bieloruský Západom neuznaný prezident Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu. EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy migrantov na hranice zmienených krajín vysiela zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera.

Litva od začiatku tejto migračnej krízy vybudovala pozdĺž svojej hranice s Bieloruskom 100-kilometrový plot z ostnatého drôtu. Migranti ho však už najmenej trikrát prerezali, uviedlo ministerstvo vnútra. Za posledný týždeň litovská pohraničná stráž denne vracala späť približne 50 ľudí, ktorí sa do Litvy pokúšali nelegálne vstúpiť z Bieloruska, pripomína Reuters.

Podľa litovského ministerstva vnútra sa v Bielorusku stále nachádza okolo 10-tisíc migrantov. "Kým ich repatriačnými letmi z Minska neprevezú do krajín pôvodu, existuje dostatočne vysoké riziko, že by mohli smerovať do Litvy," uviedol rezort vnútra vo Vilniuse.