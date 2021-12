Muž so synčekom zažili vo svojej Škode Fabia okamihy hrôzy: Neuveríte, čo im zdemolovalo auto

Angličan Jamie Wood (35) si v októbri požičal od mamy jej Škodu Fabia, aby pripravil svojmu synčekovi deň plný zážitkov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Malého Jacksona (5) zobral na jazdu po safari parku vo West Midlands. Čo vyzerala na deň plný zábavy sa náhle zvrtlo na drámu. Dvojica pozorovala zápasiace nosorožce, keď sa zrazu zastavili a jeden z nich preniesol svoju pozornosť priamo na nich. Nahnevaná samica nosorožca sa rozbehla oproti ich autu, narazila doň a zdemolovala kapotu.

,,Bolo to desivé. Stalo sa to tak rýchlo, bol som v šoku. Len som Jacksonovi opakoval, že určite sa nám vyhne a potom som zaklial, keď som si uvedomil, že do nás narazí,“ cituje Jamieho portál Mirror. ,,Keby som sedel trochu viac predklonený, prepichol by ma jej masívny roh. Musela vážiť niekoľkonásobne viac ako auto. Bolo to veľmi traumatizujúce a Jackson má z toho stále nočné mory,“ hovorí.

Oprava auta ho vyšla 1500 libier a čo ho rozčarovalo, bola vlažná reakcia safari parku. ,,V pravidlách vstupu do safari parku je uvedené, že za škody na aute si zodpovedáte sami. Ale očakávate maximálne škrabanec, toto je úplne iný prípad,“ krúti hlavou Jamie.

,,Minimálne som dúfal, že nám vrátia peniaze za lístky alebo nám ako ospravedlnenie dajú zadarmo permanentku,“ hnevá sa. Zamestnanci podľa neho len konštatovali: ,,Viete, aké ochranárske sú mamičky,“ narážajúc na to, že samica mala pri sebe trojmesačné mláďa. Otecko však trvá na tom, že podobným situáciám by sa malo predchádzať, lebo môžu skončiť fatálne.