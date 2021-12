Študentka si po prehýrenej noci nevymenila tampón: Začalo sa peklo

Študentka Ellie strávila noc vonku s kamarátmi a dopriala si nejaký ten pohárik. Keď prišla domov, zabudla si vybrať tampón a spokojne zaspala. Ráno hneď vedela, že niečo nie je v poriadku.

Ako uvádza portál Mirror, len 18-ročná študentka Ellie Makin z anglického mesta Droylsden sa ráno po prehýrenej noci zobudila s príznakmi podobnými chrípke. Bolo jej nevoľno a mala závraty. 6. októbra náhle skolabovala a urgentne ju previezli do nemocnice, kde o tampóne pre istotu povedala zdravotníkom. Tí ju však už po troch hodinách prepustili domov s tým, že jej obavy zo syndrómu toxického šoku „odmietli“.

„Mali mi urobiť testy a nie to len pripísať chrípke,“ posťažovala sa Ellie. Lekári boli presvedčení, že jej symptómy boli pravdepodobnejšie vírusovou infekciou v dôsledku popíjania s kamarátmi z vysokej školy. Jednoducho povedané, tvrdili, že má len chrípku.

Na druhý deň sa Ellie zobudila s ešte horším pocitom a opäť mierila do nemocnice. „Moje hodinky ukazovali tep v ľahu 120, pričom normálna hodnota je 55. Bála som sa a okrem toho sa mi točila hlava a bolo mi zle. V opitosti som zaspala s tampónom a nechala som si ho tam 12 hodín. Na internete som si našla svoje príznaky a vedela som, že to bude toxický šok,“ priznáva 18-ročná študentka. Po druhom príchode do nemocnice sa jej obavy naplnili. Naozaj mala toxický šok, čo je život ohrozujúci stav často spojený s používaním tampónov.

„Bála som sa, keď lekári v nemocnici Tameside povedali, že ide o toxický šok, no zároveň to bola úľava, že ma skutočne počúvali a mohla som dostať liečbu, ktorú som potrebovala. Som rada, že to neprešlo do vážnejšej formy, pretože môžete skončiť na dýchacom prístroji alebo vám amputujú prsty na rukách a nohách,“ povedala Ellie. Študentka klimatológie strávila v nemocnici 5 dní a liečila sa infúziami s antibiotikami.

Stále však nemá vyhraté a trápi sa s vedľajšími príznakmi. Začali jej silno vypadávať vlasy a olupuje sa jej koža na rukách a nohách. Po tomto nepríjemnom zážitku priznala, že síce bude tampóny stále používať, ale už bude pri ich vymieňaní mimoriadne ostražitá. Svojím príbehom varuje aj ostatných, aby dôverovali svojim pocitom a pre istotu si vyžiadali aj ďalší názor lekára, ak majú pocit, že ich vyhodili ako „opitého študenta“.