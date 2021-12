Dievčina žaluje lekára svojej matky: Tvrdí, že sa nikdy nemala narodiť

Angličanka s vrodeným zdravotným problémom žaluje lekára svojej matky. Podľa nej sa nikdy nemala narodiť, žiada od neho poriadny balík ako odškodné.

Ako uvádza portál New York Post, 20-ročnej jazdeckej skokanke Evie Toombes z anglického grófstva Lincolnshire po narodení v roku 2001 diagnostikovali rázštep chrbtice. Jej kosti sa pozdĺž miechy nikdy správne nevyvinuli, čo spôsobilo trvalú invaliditu. Teraz, keď je dospelá, sa rozhodla žalovať lekára svojej matky, pretože podľa nej mohlo byť všetko úplne inak.

Podľa Evie sa nikdy nemala narodiť a teraz žaluje praktického lekára svojej matky Philipa Mitchella za „nesprávne počatie“ po tom, čo údajne neporadil jej matke, aby pred otehotnením užívala doplnky kyseliny listovej. Evie je presvedčená, že keby jej matke odporučil vitamíny, nemusela sa narodiť s vrodenou chybou. Tvrdí, že jej matka by ju nikdy nemala, keby ju lekár informoval, že musí užívať doplnky kyseliny listovej, aby sa minimalizovala šanca, že jej dieťa sa narodí s vrodenou chybou.

Eviena právnička Susan Rodwayová povedala sudcovi Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva, že Evie žaluje doktora za to, že sa „narodila v poškodenom stave“ a chce vysúdiť späť milióny dolárov, ktoré sú potrebné na pokrytie nákladov na život so svojím zdravotným postihnutím.

Doktor Mitchell poprel akúkoľvek zodpovednosť a oponoval, že jej mame Caroline dal „rozumnú radu“, hoci je bežnou praxou poradiť potenciálnym matkám, aby užívali vitamíny pred počatím a počas prvých 12 týždňov tehotenstva. Budúcim matkám sa odporúča užívať 400 miligramov kyseliny listovej, avšak doktorov obhajca dodáva, že ak by matka mala dobrú stravu, hladiny kyseliny listovej by aj tak mala na zdravej úrovni a doplnky výživy by neboli potrebné.

„Povedal mi, že to nie je potrebné. Poradil mi, že ak som predtým mala dobrú stravu, nemusím užívať kyselinu listovú,“ povedala sudcovi mama Caroline o návšteve lekára vo februári 2001. Jej právnička dodala, že ak by jej poradil, aby pred otehotnením užívala kyselinu listovú, nesnažila by sa otehotnieť a o bábätko by sa pokúšala neskôr. V tom prípade by mala „normálne zdravé dieťa“ ale také, ktoré by bolo „geneticky odlišnou osobou“ ako Evie.

Napriek tomu, že Eviena mobilita je „veľmi obmedzená“, jazdkyňa dúfa, že sa jej podarí súťažiť na paralympiáde. Sú však aj dni, kedy je napojená na prístrojoch 24 hodín denne a s pribúdajúcim vekom bude častejšie odkázaná na invalidný vozík. V dôsledku svojho stavu trpí aj problémami s črevami a močovým mechúrom. Súdny spor je stále otvorený.