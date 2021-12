Zákazníci kvôli snehu uviazli na štyri dni v krčme: Zábava, ako sa patrí a pekné gesto pred odchodom

Foto

Zdroj: fb / the tan hill inn

„Kde si bol celé štyri dni, há?“ „Ale, zlatko, vybral som sa len na jedno, no celú krčmu zasypal sneh!“ Znie to ako trápna výhovorka, ale presne to sa stalo 61 ľuďom, ktorí po snehovej búrke uviazli v krčme v anglických kopcoch.