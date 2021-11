Šéf OSN Guterres vyzýva na globálny vakcinačný plán proti covidu: Cieľ je jasný

Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok varoval, že len "globálny vakcinačný plán" môže ukončiť pandémiu COVID-19. Nerovnomerné rozdelenie vakcín proti koronavírusu vo svete nazval "nemorálnym", informovala agentúra AFP.

"Jediný spôsob, ako sa dostať z globálnej pandémie a z tejto nespravodlivej a nemorálnej situácie, je prostredníctvom globálneho vakcinačného plánu," povedal Guterres na virtuálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí skupiny G77 združujúcej rozvojové krajiny a Čínu. Zopakoval i výzvu na koordinovaný postup voči pandémii.

"Napriek vyvinutiu účinných vakcín v rekordnom čase zomrelo v roku 2021 (na covid) viac ľudí ako v roku 2020," povedal. Dodal, že táto choroba "naďalej spôsobuje zmätok rovnako v rozvinutých, ako aj v rozvojových krajinách". Zdôraznil, že "všetci, všade musia mať prístup ku proticovidovým vakcínam, testom a liečbe".

Šéf OSN uviedol, že OSN podporuje stratégiu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorej cieľom je zaočkovať "do konca tohto roka 40 percent ľudí vo všetkých krajinách a 70 percent do polovice roka 2022".

Štyridsaťpercentnú mieru zaočkovanosti však podľa údajov OSN dosiahlo len 12 štátov so strednými príjmami, 27 krajín s vysokými príjmami a 71 krajín s veľmi vysokými príjmami. Nepodarilo sa to nijakej nízkopríjmovej krajine.

Do 25. novembra dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti novému koronavírusu 4,15 miliardy ľudí a 3,2 miliardy už absolvovalo kompletné očkovanie.