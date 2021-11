Veľká policajná razia v Nemecku: Zadržali viacero osôb podozrivých z pašovania kokaínu

Nemecká polícia v utorok oznámila, že v rámci medzinárodného vyšetrovania zadržala 14 osôb podozrivých z pašovania niekoľkých ton kokaínu z Južnej Ameriky do Nemecka.

Informovala o tom agentúra Reuters. V súvislosti s celkovo deviatimi zásielkami obsahujúcimi takmer päť ton kokaínu sa polícia zamerala na 28 podozrivých, uviedli v spoločnom vyhlásení Spolkový kriminálny úrad (BKA) a berlínska prokuratúra. "Vydaním dnešných zatykačov a prehliadkami (priestorov) sme prerušili dodávateľský reťazec," povedal vrchný berlínsky prokurátor Georg Bauer.

Väčšinu podozrivých tvoria občania Nemecka, ale sú medzi nimi údajne i občania Turecka, Grécka, Iraku, Gruzínska, Ukrajiny, Lotyšska a Kolumbie.

V rámci policajnej akcie bolo prehľadaných vyše 40 nehnuteľností v Nemecku i v zahraničí a polícia zhabala ôsmich osobám majetok v hodnote vyše 14 miliónov eur. Okrem úradov v Berlíne a Dortmunde sa do vyšetrovania zapojili i Lotyšsko a Španielsko, dodala polícia.

Okrem pašovania drog čelia podozriví i obvineniam, že prostredníctvom fiktívnych firiem vylákali finančné príspevky v rámci programov pomoci súvisiacich s pandémiou koronavírusu a tiež podozreniam z prania špinavých peňazí.

Agentúra AP približuje, že aktuálne vyšetrovanie sa začalo po tom, čo bol v novembri 2018 v brazílskom meste Santos zhabaný lodný kontajner so 690 kilogramami kokaínu, ktorý mal byť doručený do Berlína. To viedlo k odhaleniu gangu pašerákov aktívnemu najmenej od roku 2011. Polícia uviedla, že hoci sa následne skupina kriminálnikov na istý čas stratila z dohľadu, vyšetrovanie poukázalo na úsilie vytvoriť nové trasy na pašovanie drog cez Kolumbiu, Panamu a Mexiko.