Rusi veria vakcíne Sputnik V pri omikrone, ale musia konať: Okamžitá reakcia

Gamalejovo národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie, ktoré vyvinulo vakcínu proti koronavírusu Sputnik V, v pondelok uviedlo, že okamžite začína pracovať na prispôsobení tejto očkovacej látky na nový variant omikron.

Spomenuté výskumné centrum a Ruský fond priamych investícií, ktorý financoval vývoj vakcíny Sputnik V i jej jednodávkovej verzie Sputnik Light, v spoločnom vyhlásení informovali, že existujúca vakcína by mala byť účinná proti novému variantu. „Gamalejovo centrum napriek tomu na základe existujúcich protokolov už začalo s vývojom novej verzie vakcíny Sputnik prispôsobenej na omikron,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Šéf fondu Kirill Dmitrijev verí, že Sputnik V a Sputnik Light neutralizujú variant omikron, pretože „majú najvyššiu účinnosť proti iným mutáciám“.

V prípade, že bude potrebná úprava, nová verzia Sputnika V by mohla byť pripravená na sériovú výrobu do 45 dní, pričom niekoľko stoviek miliónov posilňovacích dávok proti variantu omikron by sa mohlo dostať na medzinárodný trh do 20. februára 2022 a celkovo by v priebehu budúceho roka mali byť dostupné viac ako tri miliardy dávok.