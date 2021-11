Obete brala do kina, kupovala im darčeky a servírovala ich na sex: Spoluvinníčku Jeffreyho Epsteina čaká spravodlivosť

Na súde v New Yorku sa v pondelok začalo hlavné pojednávanie v procese s bývalou blízkou spolupracovníčkou a priateľkou zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Britka Ghislaine Maxwellová podľa amerických prokurátorov napomáhala sexuálnemu vykorisťovaniu dievčat, za ktoré mal byť Epstein súdený, než v lete roku 2019 vo väzení spáchal samovraždu. Dnes 59-ročná obžalovaná, ktorá má aj americké a francúzske občianstvo, vinu vo všetkých bodoch obžaloby odmieta.

Prokuratúra jej pripisuje "kľúčovú úlohu pri regrutovaní a zneužívaní" niekoľkých neplnoletých žien v súvislosti s údajným Epsteinovým obchodovaním so sexuálnymi službami. V žalobe jedna z údajných obetí Maxwellovú opisuje, ako "najvyššie postavenú zamestnankyňu" Epsteinovej kupliarskej operácie. Podľa prokurátorov si opakovane získavala dôveru dievčat tým, že ich brala do kina, kupovala im darčeky a hovorila s nimi o ich intímnom živote.

Obžaloba má celkom osem bodov, pri odsudzujúcom verdikte v každom z nich by Maxwellová mohla dostať až 80 rokov odňatia slobody, napísala agentúra Reuters. Jej právnici obžalobu prezentujú tak, že prokuratúra si Britku vybrala, ako obetného baránka po tom, čo prišla o možnosť stíhať Epsteina.

Vo väzbe je od vlaňajšieho júla, keď americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) oznámil jej zatknutie v "krásnom sídle" v štáte New Hampshire. Jej právni zástupcovia aj príbuzní sa opakovane sťažovali na podmienky, v akých je zadržiavaná, so žiadosťami o vypísanie kaucie však neuspeli.

"Obvinenia vznesené proti Ghislaine Maxwellovej sú za veci, ktoré urobil Jeffrey Epstein, ale ona nie je Jeffrey Epstein," povedala dnes v úvodnej reči obhajoby právnička Bobbi Sternheimová. Výpovede údajných obetí označila za produkty "zmanipulovaných" spomienok. Prokurátorka Lara Pomerantzová naopak hovorila o tom, že Maxwellová manipulovala s mladými dievčatami a "servírovala ich na sexuálne zneužívanie". "Od začiatku vedela, o čo ide. Obžalovaná a Esptein nalákali svoje obete prísľubom lepšieho života, aby ich potom sexuálne vykorisťovali," povedala.

Do súdnej siene na Manhattane v pondelok Maxwellová dorazila v čiernych nohaviciach a vo svetri krémovej farby, píše Reuters. Nasledovalo vymenovanie 12-člennej poroty, po ktorom boli na programe úvodné reči oboch strán. "Musíte si zachovať otvorenú myseľ, pokiaľ proces neskončí," povedala porotcom sudkyňa Alison Nathanová. "Nemali by ste vyvodzovať žiadne závery, než budete mať pred sebou všetky dôkazy," pokračovala.

Hlavné pojednávanie na newyorskom súde by mohlo trvať šesť týždňov, uvádza spravodajská spoločnosť BBC. Jej spravodajkyňa v analýze napísala, že proces bude pozorne sledovaný od New Yorku po Londýn. "Očakáva sa, že štyri maloleté dievčatá v obžalobe, dnes dospelé ženy, budú na súde svedčiť a pod prísahou opíšu svoje príbehy. Nie je jasné, či to isté urobí Ghislaine Maxwellová," uviedla Nada Takifová.